泽尼特官方：伊朗前锋阿兹蒙冬窗加盟勒沃库森

伊朗国家通讯社（IRNA）：泽尼特官方宣布，伊朗前锋阿兹蒙这个冬窗转会加盟至勒沃库森。

此前勒沃库森官方宣布，阿兹蒙与球队达成协议，将在2022/23赛季初以自由球员身份加盟勒沃库森。

而目前泽尼特官方宣布，阿兹蒙将在这个冬窗加盟勒沃库森。

阿兹蒙2019年2月加入泽尼特，在效力的三个赛季中，104场比赛贡献62球17助攻，帮助泽尼特赢得了3次俄超冠军等荣誉。