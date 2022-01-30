泽尼特官方：伊朗前锋阿兹蒙冬窗加盟勒沃库森

伊朗国家通讯社（IRNA）：泽尼特官方宣布，伊朗前锋阿兹蒙这个冬窗转会加盟至勒沃库森。
此前勒沃库森官方宣布，阿兹蒙与球队达成协议，将在2022/23赛季初以自由球员身份加盟勒沃库森。
而目前泽尼特官方宣布，阿兹蒙将在这个冬窗加盟勒沃库森。
阿兹蒙2019年2月加入泽尼特，在效力的三个赛季中，104场比赛贡献62球17助攻，帮助泽尼特赢得了3次俄超冠军等荣誉。
伊通社（IRNA）德黑兰01月30电 伊朗前锋阿兹蒙这个冬窗转会加盟至勒沃库森。
伊朗国家通讯社（IRNA）：泽尼特官方宣布，伊朗前锋阿兹蒙这个冬窗转会加盟至勒沃库森。
此前勒沃库森官方宣布，阿兹蒙与球队达成协议，将在2022/23赛季初以自由球员身份加盟勒沃库森。
而目前泽尼特官方宣布，阿兹蒙将在这个冬窗加盟勒沃库森。
阿兹蒙2019年2月加入泽尼特，在效力的三个赛季中，104场比赛贡献62球17助攻，帮助泽尼特赢得了3次俄超冠军等荣誉。
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