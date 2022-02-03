她是伊朗参加冬奥会唯一女性，冲破阻碍踏上北京之行

伊朗国家通讯社（IRNA）：据南方都市报消息，伊朗高山滑雪运动员阿提法·艾哈迈迪(Atefeh Ahmadi)是唯一获得北京冬奥会参赛资格的伊朗女性。她说自己“会走路后不久就学会了滑雪”，但对这位现年21岁的女子来说，通往冬奥会的道路并不平坦。

天赋孕育奥运梦想

据外媒2月2日报道，艾哈迈迪在接受采访时说，父母第一次把她送上滑雪板时，她只有3岁。“我太小了，并不知道这些板子是用来做什么的，但我学会了，”这位来自伊朗首都德黑兰东部阿巴利的运动员说。

艾哈迈迪的父亲曾是伊朗国家滑雪队的成员和女队教练。最初，她的姐姐哈迪斯(Hadis)被父亲寄予厚望，训练滑雪运动。但没过多久，艾哈迈迪的天赋孕育了她自己的奥运梦想。“当(姐姐)开始她的第一场比赛时，我会哭，因为我想追随她。”

在奥地利举办的2012年首届冬季青年奥运会上，她姐姐带回来的纪念品之一是奥运会徽章。

“那是我开始梦想参加奥运会的时候。我记得，小时候在笔记本上笨手笨脚地画了个奥运五环，”艾哈迈迪说，“我说服自己会参加的，但并不真正知道奥运会是什么样子。”

“我只有我的意志”

艾哈迈迪说，当国外竞争对手听说她来自伊朗时，经常会感到震惊并嘲笑她。

“她们问我的国家有没有雪……她们以为伊朗是一个像沙特阿拉伯一样的沙漠国家，”艾哈迈迪说，“但即使在夏天，你也可以在5600米高的达马万德山或阿拉姆库冰川上练习这项运动。”

伊朗首都德黑兰周围就有天然雪山

艾哈迈迪补充说，外国同行们还“惊讶地发现，女性可以在伊斯兰国家滑雪”。“我告诉他们，宗教并不妨碍女性参加体育运动，”她说。得益于天然雪山，伊朗拥有几个滑雪场，对男女都开放。

10岁时，艾哈迈迪前往哈萨克斯坦参加她在国外的第一场比赛，16岁时加入国家队。

伊朗滑雪场对男女都开放

“当我在瑞士圣莫里茨举行的世界锦标赛上首次亮相时，我意识到必须与最优秀的选手竞争，“艾哈迈迪说，“她们有财力，而我只有我的意志。”

经济能力的确是个短板，她的父亲就是因为资金短缺而被迫退出职业体育运动的。

想完成“未竟之旅”

在2018年韩国平昌冬奥会前夕，艾哈迈迪遭遇了她平生中的最大打击。

“那时我17岁，我想创造历史，成为参加冬奥会最年轻的伊朗滑雪运动员。我非常有动力，”她说。

现年21岁的艾哈迈迪16岁时加入国家队

但伊朗体育委员会没有选择艾哈迈迪，称她太年轻。“我悲痛欲绝，哭了两个星期。我一度想退出滑雪运动，”她说，”两个月后，我重新振作起来，开始训练。我想向每个人证明，尽管我年纪越来越大，我还是有能力做到这一点。“

艾哈迈迪说，她想完成父亲的“未竟之旅”。2019年，她在世锦赛滑雪项目比赛中获得第46名，2021年获得相同的成绩。她成为获得北京冬奥会参赛资格的3位伊朗运动员之一，而且是唯一的女性。

期待首次中国之行

或许是因为常年受到霸权打压，伊朗人厌恶将体育政治化。运动员们普遍反感这样的操弄。此前，伊朗外交部表示，将派代表团参加北京冬奥会，向所有人表明，“我们应该共同努力，增进各国之间的相互了解”。

艾哈迈迪说，这是她第一次冬奥征程，也是第一次中国之旅，因此对北京之行充满期待。而且，她已经成为家乡的偶像，并希望为其他年轻女性树立榜样。

艾哈迈迪已经成为家乡的偶像

“我出生在一个传统的小镇，那里没有很多职业女运动员，”她说，“一个来自当地的女孩，如果能站在世界上最高水平的体育竞技场，就可以成为榜样。”

南都记者 史明磊