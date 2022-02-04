2022年2月5日 上午12:33
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伊朗总统莱希向习近平主席致以新春问候并祝北京冬奥成功

伊朗总统莱希向习近平主席致以新春问候并祝北京冬奥成功

伊朗总统阿亚图拉·莱希表示，相信全世界将见证北京冬奥会的成功举办。祝中国人民幸福安康，生活蒸蒸日上。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）致函中国国家主席习近平，祝贺中国人民春节快乐，预祝北京2022年冬奥会和冬残奥会圆满成功。

据新华社消息，伊朗总统莱希表示，相信全世界将见证北京冬奥会的成功举办。祝中国人民幸福安康，生活蒸蒸日上。

早些伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）在其推特账号上用中文发文，祝福中国新春佳节。

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