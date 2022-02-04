伊朗总统莱希向习近平主席致以新春问候并祝北京冬奥成功

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）致函中国国家主席习近平，祝贺中国人民春节快乐，预祝北京2022年冬奥会和冬残奥会圆满成功。
据新华社消息，伊朗总统莱希表示，相信全世界将见证北京冬奥会的成功举办。祝中国人民幸福安康，生活蒸蒸日上。
早些伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）在其推特账号上用中文发文，祝福中国新春佳节。
伊朗总统阿亚图拉·莱希表示，相信全世界将见证北京冬奥会的成功举办。祝中国人民幸福安康，生活蒸蒸日上。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）致函中国国家主席习近平，祝贺中国人民春节快乐，预祝北京2022年冬奥会和冬残奥会圆满成功。
据新华社消息，伊朗总统莱希表示，相信全世界将见证北京冬奥会的成功举办。祝中国人民幸福安康，生活蒸蒸日上。
早些伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）在其推特账号上用中文发文，祝福中国新春佳节。
伊通社（IRNA）北京02月04电 伊朗体育与青年部部长萨贾迪将代表伊朗政府出席北京冬奥会开幕式，现已抵达北京。
伊通社（IRNA）德黑兰02月03电 艾哈迈迪补充说，外国同行们还“惊讶地发现，女性可以在伊斯兰国家滑雪”。“我告诉他们，宗教并不妨碍女性参加体育运动，”她说。得益于天然雪山，伊朗拥有几个滑雪场，对男…
伊通社（IRNA）德黑兰02月03电 昨晚北京冬奥会伊朗代表团抵达北京，成员们难掩兴奋之情，伊朗滑雪协会第一时间将抵达消息发布至社交平台。
伊通社（IRNA）德黑兰01月21电 伊朗外交部发言人哈提卜扎德表示，自古以来，丝绸之路就将伊朗和中国联系在一起，现在两国“迎来合作新前景”。
伊通社（IRNA）德黑兰01月19电 伊朗外交部长表示，伊方坚定致力于推进伊中合作，愿积极参与“一带一路”建设。赞赏中方在伊核谈判中发挥的建设性作用，愿同中方保持密切沟通。重申伊方坚定支持北京冬奥会。
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