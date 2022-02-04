伊朗总统莱希向习近平主席致以新春问候并祝北京冬奥成功

伊通社（IRNA）德黑兰02月03电 艾哈迈迪补充说，外国同行们还“惊讶地发现，女性可以在伊斯兰国家滑雪”。“我告诉他们，宗教并不妨碍女性参加体育运动，”她说。得益于天然雪山，伊朗拥有几个滑雪场，对男…