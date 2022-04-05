伊朗外长：美国提出过度要求是达成协议的主要障碍

伊朗国家通讯社（IRNA）： 伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）表示，伊核谈判非常接近达成协议，但在一些重要问题上仍存在分歧。美国提出过度要求是达成协议的主要障碍。

他指出，将伊朗个人和法人从美国制裁名单中删除是谈判中伊方的主要诉求之一。此外，伊朗伊斯兰革命卫队作为伊朗最重要安全提供者的角色也必须得到承认。

当地时间3月30日，美国财政部发布声明，宣布对伊朗施加新的制裁。伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh)当地时间今天（31日）发表声明表示，美国的新制裁是对伊朗国家和人民的无端指责。

他发表声明回应说，美国对伊朗发起的新制裁是美国政府对伊朗人民漠不关心的又一个证明，美国旨在继续实施“对伊朗施加最大压力”这一失败政策。

哈提卜扎德指出，美方的新制裁清晰地表明一个事实，即美国现任政府与其言论相悖，其利用一切机会对伊朗人民进行无端指责，向伊朗施压。虽然美国声称准备恢复履行伊核协议义务，但它却继续从根本上违反了联合国安理会第2231号决议。

目前，最新一轮伊朗核问题全面协议相关方谈判处于暂停状态。

本月26日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，各方已就95%的谈判内容取得一致。

伊朗外交部部长阿米尔-阿卜杜拉希安27日在会见到访的欧盟对外行动署副秘书长莫拉时再次强调，“充分争取经济红利和有效解除制裁”是伊朗在伊核谈判中的首要任务。美国未就解除制裁作出政治决策，阻碍了伊核谈判取得最终结果。

而莫拉出发前在社交媒体上说，他的德黑兰之行旨在“努力弥合维也纳谈判中的剩余分歧”，各方必须结束这次谈判。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。

2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

2021年4月开始，伊核协议相关方在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。

2021年12月27日，第八轮谈判在维也纳启动。

今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。