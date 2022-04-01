伊朗外长同中国外长举行会晤：美国已成单边制裁“专业户”，但制裁达不到目的

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国国务委员兼外长王毅3月31日在安徽屯溪会见来华出席第三次阿富汗邻国外长会的 伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）。

王毅表示，在两国元首战略引领下，中伊关系保持强劲发展势头。中方支持伊方维护国家主权和民族尊严，捍卫自身合法权益，相信伊方也将坚定支持中方维护核心利益。作为全面战略伙伴，中方致力于深化两国各领域合作，愿共同打造更多合作成果，造福两国人民。

阿米尔-阿卜杜拉希安祝贺中方成功举办阿富汗问题系列会议，表示伊中传统友谊深厚，合作内涵丰富。两国元首重要共识为双边关系发展注入强劲动力。

他说，无论形势如何变化，伊方坚定致力于发展伊中关系，坚定支持中方正义立场。伊方愿拓展两国油气合作，作中方可靠的能源伙伴，并同中方加强互联互通、三方合作和教育交流。

双方同意加强反恐安全合作。王毅强调，要对“东伊运”等恐怖极端势力借阿富汗局势生乱生事保持高度警惕，采取有效措施，维护共同利益。

双方就区域合作交换意见。王毅表示，中方支持伊方改善和发展同邻国关系，通过对话化解分歧。阿米尔-阿卜杜拉希安赞赏中方发挥的建设性作用，表示伊愿同地区国家保持对话。

双方同意共同抵制单边制裁。王毅强调，美方已成为单边制裁“专业户”，违反国际关系基本准则，实际上自毁信誉，也使自身利益受损。制裁达不到目的，反而促使受制裁的国家增强韧性，最终更强劲发展起来。

双方还就伊核全面协议恢复履约谈判交换了意见。