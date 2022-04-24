伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰革命卫队海军在波斯湾海域附近扣押一艘载有20万升走私燃料的外国船只。
负责伊朗伊斯兰革命卫队第二海军的官员表示，8名外国船员已经被逮捕，但伊朗没有披露其国籍信息。
他说，该船只是在波斯湾的北部扣押而目前已经被押送至伊朗布什尔港。
这位官员强调，打击燃料走私是伊朗伊斯兰革命卫队海军的首要任务。
他强调，波斯湾沿岸及其周边地区绝不是走私者的避风港。
伊通社（IRNA）德黑兰04月24电 伊朗伊斯兰革命卫队扣押一艘载有20万升走私燃料的外国船只。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰革命卫队海军在波斯湾海域附近扣押一艘载有20万升走私燃料的外国船只。
负责伊朗伊斯兰革命卫队第二海军的官员表示，8名外国船员已经被逮捕，但伊朗没有披露其国籍信息。
他说，该船只是在波斯湾的北部扣押而目前已经被押送至伊朗布什尔港。
这位官员强调，打击燃料走私是伊朗伊斯兰革命卫队海军的首要任务。
他强调，波斯湾沿岸及其周边地区绝不是走私者的避风港。
伊通社（IRNA）德黑兰04月09电 伊朗外交部宣布，在完成对韩国油轮的调查后，伊朗司法机构已签发释放令，同意将油轮释放。
伊通社（IRNA）德黑兰02月02电 伊朗外交部宣布，伊朗已允许被扣押的韩国油轮船员离开伊朗。此前，该油轮由于“多次违反海洋环境相关法律条例”，遭伊朗伊斯兰革命卫队扣押。
伊通社（IRNA）德黑兰01月04电 伊朗外交部发言人哈提卜扎德4日晚上说，伊朗伊斯兰革命卫队当天扣押一艘韩国油轮是出于技术原因的“普通程序”。
伊通社（IRNA）德黑兰08月18电 伊朗石油部长比扬·赞加内表示，美国没收的燃料属于委内瑞拉而不是伊朗。
伊通社（IRNA）德黑兰08月15电 伊朗驻委内瑞拉大使表示，有关伊朗油轮被扣押的报道是美国炮制的“又一个谎言和心理战”。
伊通社（IRNA）德黑兰 06月07电 伊朗外长就特朗普的立场说：“你们的顾问下了一个愚蠢的赌注，而他们到目前为止大多被解雇了。什么时候解决这个问题取决于你自己。”
伊通社（IRNA）德黑兰 06月03电 被美扣押的伊朗科学家西鲁斯·阿斯加里返回伊朗。
伊通社（IRNA）德黑兰 06月02电 伊朗外交部长扎里夫在社交媒体发布消息称，2016年遭美国指控窃取商业机密的伊朗科学家西鲁斯·阿斯加里正在搭乘航班回国。
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