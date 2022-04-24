2022年4月24日 下午5:32
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伊朗伊斯兰革命卫队扣押一艘载有20万升走私燃料的外国船只

伊朗伊斯兰革命卫队扣押一艘载有20万升走私燃料的外国船只

伊通社（IRNA）德黑兰04月24电 伊朗伊斯兰革命卫队扣押一艘载有20万升走私燃料的外国船只。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰革命卫队海军在波斯湾海域附近扣押一艘载有20万升走私燃料的外国船只。

负责伊朗伊斯兰革命卫队第二海军的官员表示，8名外国船员已经被逮捕，但伊朗没有披露其国籍信息。

他说，该船只是在波斯湾的北部扣押而目前已经被押送至伊朗布什尔港。

这位官员强调，打击燃料走私是伊朗伊斯兰革命卫队海军的首要任务。

他强调，波斯湾沿岸及其周边地区绝不是走私者的避风港。

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