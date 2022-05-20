伊朗敲定热身厄瓜多尔 议会拨款880万备战世界杯

伊朗国家通讯社（IRNA）：继敲定6月5日将与加拿大队进行一场热身赛后，伊朗国家队主管埃斯蒂利昨天(19日)正式对外宣布，伊朗队将在下个月与厄瓜多尔队进行第二场热身赛。而且，6月底，伊朗队还将前往土耳其组织夏训，为世界杯赛展开全方位准备。

根据先前所公布的计划，伊朗国家队将利用5月30日至6月14日这个国际足联指定的国家队比赛窗口期前往加拿大展开集训，并定于6月5日在温哥华与加拿大队进行一场热身赛。此外，伊朗队还希望能够继续留在北美，安排第二场热身赛。经过努力，最终敲定与厄瓜多尔队在6月12日在加拿大进行第二场热身赛，比赛将在多伦多进行。

先前，厄瓜多尔足协已经商定与马里队在同一天进行一场热身赛，但厄瓜多尔足协已经在昨天发布声明，称将取消与马里队的热身赛。尽管厄瓜多尔足协尚未正式宣布与伊朗队热身的消息，但取消与马里队的热身，意味着厄瓜多尔方面已经同意接受伊朗足协的邀请。这样，伊朗队在月底前往加拿大后，就可以在加国完整地进行集训、热身，而无需再折腾返回，毕竟伊朗到加拿大的旅途较为遥远。

埃斯蒂利还表示，除了6月的两场热身赛已经敲定之外，伊朗国家队还定于6月30日展开集中并将前往土耳其，展开为期半个月左右的下旬。这个计划也已经得到确认。尽管按照国际足联的相关规定，6月底至7月中旬，俱乐部可以有权拒绝放球员前往国家队，但伊朗足协还是希望此次土耳其集训期间，所有海外球员都能够到齐，以便国家队教练组更好地考察与了解所有的情况，为世界杯赛挑选球员做充分的准备。

另据伊朗国家通讯社报道，伊朗伊斯兰议会下属体育教育委员会负责人在昨天(19日)向外界宣布，针对伊朗足协目前缺乏资金的问题，伊斯兰议会已经做出决定，拨款550亿伊朗货币(折合约人民币880万元)，用于国家队备战世界杯赛，以解决目前伊朗队因为资金不足而无法展开正常备战的问题。