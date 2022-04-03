伊朗主帅：我们可以击败英格兰 有时欧洲会低估亚洲球队播

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗男足国家队主教练伊万科维奇在接受HRT网站采访时谈及了2022年世界杯分组抽签、与英格兰队与美国队的小组赛及在卡塔尔比赛的重要性。

伊万科维奇说：“我们对过多议论与美国队的比赛没什么兴趣。美伊之间有分歧，但是我们只专注于足球。我们的目标是从小组出线。我一直在说，我们是一支非常强大的队伍，我们可以进军淘汰赛，我们想有所突破。”

他还表示，英格兰将是小组中最难缠的对手，但考虑到伊朗与卡塔尔相近，在卡塔尔的比赛跟主场比赛将不会有太大差别。“我们的每场世界杯比赛都会像在伊朗阿扎迪体育场一样。”他如此说道。

同日伊朗主教练斯科西奇已经警告索斯盖特：“我知道我们能打败你。”

这位克罗地亚人将从他的祖国在2018年世界杯半决赛中战胜英格兰的比赛中获得灵感，他已经告诉他的球员，没有取胜信念就不能入选卡塔尔队。这支亚洲头号球队将在本届世界杯的第二场比赛中与英格兰队首次相遇，比赛将在哈利法国际体育场举行。英格兰队曾在2009年在这座球场输给过巴西队。

斯科西奇坚定的认为：“没有理由认为我们不能击败英格兰。为什么不能呢？记住，我是克罗地亚人，所以我知道我们可以击败英格兰。人们可能会看到这场比赛，并说伊朗击败英格兰将是世界杯历史上最大的爆冷之一。好吧。他们可以这样去想。但足球是不可预测的。我们不是要踢15场比赛，我们是踢1场比赛。而在1场比赛中，任何事情都可能发生。伊朗在国际足联排名第21位，比英格兰低了16位，他们的阵容包括前布莱顿球员贾汉巴赫什和波尔图的塔雷米。”

“也许我们更愿意不要在首场比赛就和英格兰相遇，但事实就是如此。我们已经准备好在任何时候、与任何球队进行比赛了。当然，他们相信他们可以击败英格兰并获得（小组出线）资格。他们必须相信这一点。因为我相信，而且我已经把信念转达给了球员们。所以他们必须相信它。如果他们不相信，那他们就不适合这种水平的运动。”

“有时候，欧洲会低估亚洲球队。但我们有很多在欧洲踢球的球员，而且他们也有能力战斗，且完全尊重他人，但他们可以为获得小组出线资格而战斗。人们也许会说我们更了解卡塔尔的条件，这将是一个优势。但我们真正的优势是，我们有很多球员将是第二次或第三次参加世界杯。我们在亚洲排名第一，但这并不重要。重要的是，我们有最好的球员阵容。而且我知道我们拥有伊朗人民的精神。对这些男孩来说，为他们的国家效力意味着太多。”