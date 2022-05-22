中国公共外交协会会长：携手维护地区安全稳定，共同促进世界和平发展

伊朗国家通讯社（IRNA）：据太和智库消息，2022年5月18日，太和智库与伊朗政治与国际问题研究所（IPIS）共同举办“中伊关系及中东局势发展”主题线上研讨会，中国公共外交协会会长吴海龙先生参会并发言。现将吴海龙会长发言内容整编如下。

当前国际形势错综复杂并正在发生深刻演变。以美国为首的西方集团不断挑起集团对抗，凡是不符合他们利益的，凡是不听任他们摆布的，凡是不与他们站在一起的，就会遭到打压、遏制和削弱。美西方集团正在把世界推向“新冷战”，世界正在变得更加分裂和对抗。

中国和伊朗是美西方打压、遏制和削弱的对象，中伊两国的共同利益比任何时候都更加突出。中伊是全面战略伙伴关系，双方要加强团结合作，共同应对所面临的各种困难和挑战。

霸权主义和强权政治是当前世界和平与稳定的最大威胁。中伊两国应旗帜鲜明地坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治。要坚定捍卫以联合国为核心的国际体系，维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则和以国际法为基础的国际秩序。要倡导全人类共同价值观，反对和制止以不同文明、不同政治制度和不同意识形态划线的对抗；反对动辄挥舞制裁、长臂管辖甚至脱钩的大棒打压对方，迫使对方就范；反对搞双重标准。中国不久前提出了全球安全倡议，强调坚持通过对话协商、以和平方式解决国家间的分歧和争端，支持一切有利于和平解决危机的努力。中伊两国应在坚持共同、综合、可持续的安全观基础上，共同推动建设持久和平的世界。

发展是和平的根本保障，是解决各种问题的总钥匙。当前，世界经济复苏受挫，新冠肺炎疫情仍在肆虐，全球的发展环境十分严峻，尤其是一些国家，把经济作为争夺地缘政治优势的工具，把经济、金融、科技等武器化，对别国搞制裁、断供、脱钩，打乱了全球的经济秩序，扭曲了全球的市场，阻碍了全球的科技进步，破坏了全球产业链和供应链的顺畅运行。中伊两国要反对地缘竞争和集团对抗对全球经济的破坏，要反对各种形式的保护主义，坚定维护自由、公平、非歧视性的多边贸易体制，拆掉小院高墙，坚持建设开放型世界经济，维护全球产业链、供应链稳定畅通，坚决反对滥用单边制裁搞脱钩、断供。要营造全球发展的有利环境，推动全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡的方向发展。

地区的和平稳定对一个国家的生存和发展至关重要。伊朗是有着重要影响力的地区大国。面对复杂多变的国际形势，中伊两国要加强协调与沟通，为维护中东地区的和平稳定发挥积极作用。中伊可以共同探索地区热点问题的解决之道，促进有关国家间的战略沟通，增进安全互信、管控分歧，消除危机产生的根源，寻求地区国家间安全利益的汇合点，构建兼顾各方诉求、包容各方利益的区域安全格局和区域安全机制，反对任何势力借机煽风点火，挑拨地区国家间的关系。

中国一直努力推动中东的和平与稳定，支持中东国家解决自身安全问题，尊重和支持地区国家探索符合本国国情的政治制度和发展道路。一个和平稳定的中东对中伊两国以及地区各国都是十分有利的。

中伊两国关系经历了国际风云变幻的考验。双方在涉及彼此核心利益的问题上一直相互支持，双边经贸合作持续发展，抗击新冠肺炎疫情的合作也取得积极成效。中伊之间要巩固和提升在“一带一路”倡议下合作的成果和质量。中伊要在能源领域建立长期稳定的合作关系，同时要把互联互通合作作为着力点，开展并落实好基础设施建设项目。双方要加强在金融领域的合作，要力避西方国家对中伊在金融领域合作的干扰，要积极探讨研究新的金融合作模式。中伊已签署了25年全面合作协议，这一协议更加充实和丰富了中伊全面战略伙伴关系，双方要全力以赴为落实协议做出不懈努力。

伊核问题全面协议事关伊朗切身利益，也事关地区安全与稳定。多年来，中国一直为恢复履约谈判、解决和弥合各方分歧发挥着积极的作用。中方将始终站在历史正确的一边，坚定推进伊核问题政治解决进程，为维护世界和平稳定作出贡献。

中伊两国只要能同心协力、紧密合作，双边关系必将迈上一个新台阶，同时也会为动荡的世界提供更大的稳定性。