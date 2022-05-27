伊朗一直是恐怖主义的受害者

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）周一（23日）离开德黑兰前往阿曼首都马斯喀特之前针对伊斯兰革命卫队上校赛义德·霍达伊遇袭事件表示：毫无疑问，这是狂妄大国和那些在反对达伊沙行动中遭受重创的人犯下的罪行。

自伊斯兰革命胜利之日起，世界上狂妄大国针对伊朗的各种阴谋都以失败而告终，伊朗一直是恐怖分子袭击的目标。

近年来，美国和以色列政权一直寻求并支持针对伊朗和地区的恐怖分子。他们帮助达伊沙控制地区的恐怖分子进行军事训练，通过飞机运送轻型和半重型武器、提供通信设备和食物等，而这些仅仅是华盛顿支持恐怖分子对伊朗科学家和前线指挥官犯下罪行的一小部分。

莫森·法赫里扎德，马吉德·沙赫瑞尼，马苏德·阿里·莫哈马迪，大流士·礼萨内贾德，莫斯塔法·艾赫迈迪·罗珊和礼萨·哈什海这些人都是被以色列特工组织摩萨德暗杀的核科学家。

2020年1月3日，伊斯兰革命卫队圣城旅指挥官中将卡西姆·苏莱马尼因受伊拉克当局政府的邀请前往伊拉克时在巴格达机场附近遭美军暗杀身亡，一起遇难的还有伊拉克人民动员部队负责人阿布·马赫迪·穆罕迪斯以及几名随从。

伊朗的敌人再次暴露了他们邪恶的本性，周日（22日）下午用5发子弹暗杀了伊斯兰革命卫队上校赛义德·霍达伊。事发地点位于霍达伊家附近，当时他正开车回家。据悉霍达伊上校曾被派往叙利亚执行任务。

当地时间24日，伊朗民众为在首都德黑兰为遭暗杀身亡的上校赛义德·霍达伊举行了葬礼，革命卫队司令侯赛因·萨拉米出席葬礼仪式。之后伊斯兰革命卫队司令再次重申强调，赛义德·霍大伊上校不会白白牺牲，敌人的任何行动都会得到强硬回击，伊朗不会放过敌人，将一直追查到底。

5月25日有记者问中国外交部发言人汪文斌先生，“5月22日，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”一名上校在德黑兰街头遭枪杀。伊朗外交部发言人表示该事件是一起恐怖袭击。目前暂无组织或个人宣称负责。中方对此有何评论？”时，汪文斌说：“中方注意到有关报道，我们反对任何形式的恐怖行径，支持伊方为维护国家安全稳定所作努力。”