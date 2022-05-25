伊朗副外长谴责部分西方国家对恐怖主义行径保持沉默

伊朗国家通讯社（IRNA）：24日，伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）表示，伊朗革命卫队上校赛义德·科代伊遭恐怖分子暗杀，而部分西方国家对该恐怖主义行径保持沉默，这种行为应该受到和恐怖主义同等的谴责。

他表示，部分西方国家的沉默是对恐怖主义的奖赏，这样恐怖主义就无法得到根除。

此外，巴格里-卡尼强调，此类恐怖主义行径不会影响伊朗在该地区打击恐怖主义的决心，伊朗将坚定推行其安全政策。

24日，伊朗伊斯兰革命卫队指挥官侯赛因·萨拉米(Hossein Salami)将军强调，伊朗革命卫队上校赛义德·霍大伊不会白白牺牲，敌人的任何行动都会得到强硬回击，伊朗不会放过敌人，将一直追查到底。

22日伊朗伊斯兰革命卫队发表声明称，革命卫队上校赛义德·霍大伊（Sayyad Khodaei）在首都德黑兰遭暗杀牺牲。

声明表示，当地时间22日16时左右，两名恐怖分子骑摩托车朝科代伊连开5枪，致其身亡。事发地点位于科代伊家附近，当时他正开车回家。

霍大伊上校曾被派往叙利亚执行任务。

声明强调，革命卫队正在采取必要的措施，以逮捕恐怖分子。

革命卫队强调其正在采取必要措施，以逮捕恐怖分子。