伊朗总统选举将于6月28日举行｜5月30日开始登记

伊通社（IRNA）德黑兰 5 月 28 日报道：伊朗政府经济发言人表示，根据世界银行报告，伊朗贫困率下降了 4.7%，从 29.3% 降至 21.7%。他补充道：世界银行和国际机构并未怀着对伊朗人民和已故总统阿亚图拉莱希政府同情的眼光进行统计，但伊朗的经济增长如此之高，以至于无法忽视。世界银行预测今明两年的经济增长均会超过 2023 年的增长率。