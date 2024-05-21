伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗政府、议会和司法领导人昨天下午周一在伊朗政府大楼召开会议，伊朗第一副总统穆罕默德·穆赫贝尔、司法部长阿亚图拉穆赫辛尼·埃杰伊、伊朗伊斯兰议会议长穆罕默德·巴克尔·卡利巴夫以及负责法律事务的副总统、宪法监护委员会副主席、内政部政治副部长等出席。他们就落实伊朗宪法第131条关于50天内举行总统选举的规定进行讨论并交换意见。
根据选举时间表，总统候选人登记将于5月30日至6月3日进行。6月12日至27日举行竞选活动。
伊朗总统选举将于6月28日举行｜5月30日开始登记
2024年5月21日 11:13
News ID: 85484833
伊通社（IRNA）德黑兰5月21日报道：伊朗政府、议会和司法领导人昨天召开紧急会议后确定第14届伊朗总统选举将于6月28日举行。他们还宣布：总统候选人登记将于5月30日至6月3日进行。6月12日至27日进行竞选活动。
伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗政府、议会和司法领导人昨天下午周一在伊朗政府大楼召开会议，伊朗第一副总统穆罕默德·穆赫贝尔、司法部长阿亚图拉穆赫辛尼·埃杰伊、伊朗伊斯兰议会议长穆罕默德·巴克尔·卡利巴夫以及负责法律事务的副总统、宪法监护委员会副主席、内政部政治副部长等出席。他们就落实伊朗宪法第131条关于50天内举行总统选举的规定进行讨论并交换意见。
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