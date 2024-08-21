伊朗：对以色列作出回应的时机或许在最出乎意料的时间和条件之下

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国驻联合国代表当地时间周二晚间，在回答有关伊朗是否故意推迟对犹太复国主义政权作出回应直至加沙停火谈判结果明朗的问题时，他说：“伊朗的回应必须有两个明确的结果。

首先，此回应必须惩罚侵略者的恐怖袭击和侵犯伊朗国家主权的行为。其次，回应必须加强伊朗的威慑力，让犹太复国主义政权追悔莫及，以防止未来再次发生任何侵略行为。”