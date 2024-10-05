伊朗呼吁国际社会追究犹太复国主义政权的责任

伊朗官方通讯社（IRNA）: 阿里·巴林分别向红十字国际委员会主席和联合国人权事务高级专员致信，谴责犹太复国主义政权最近对黎巴嫩的袭击，呼吁国际社会对犹太复国主义的国际罪行作出迅速回应，并追究该政权对这些罪行的责任。

在这两封信中，伊朗大使强烈谴责犹太复国主义政权在贝鲁特发动的袭击，这些袭击导致赛义德·哈桑·纳斯鲁拉及其同伴，包括萨达尔·阿巴斯·尼弗罗山的殉难。他称犹太复国主义政权是侵犯人权和国际人道主义法的典型。

他指出以色列政权需要对这些罪行承担责任，并强调此举将对国际社会的法律和政治产生影响。

伊朗大使进一步指出以色列在这些袭击中使用了美制武器，并表示这次行动具体使用了BLU-109炸弹和JDAM制导套件。他警告说：这表明西方，特别是美国，直接参与了以色列的军事行动，并对该地区的人权状况产生了负面影响。

他补充说，在国际社会无所作为的情况下，以色列政权的罪行已成为一种‘新常态’，巴勒斯坦人的生命权在西方武器的光芒下变得模糊，沦为阴影，而该地区的深刻伤痕仍未愈合，却又迎来了新的灾难。

伊朗驻日内瓦高级外交官表示：以色列政权已经开启了其占领和罪行的新篇章，所有这些都发生在无动于衷的国际社会眼前。该政权不仅在巴勒斯坦实施压迫，还将其恶性行径扩展到了黎巴嫩。

他补充说：以色列对黎巴嫩的无耻侵略已蔓延开来，在以色列9月的袭击中，已有1030多名无辜平民丧生。与此同时，以色列对城市和乡村地区进行了大规模轰炸，这些袭击是蓄意策划的，目的是制造一场人道主义灾难，导致大批难民为躲避暴力而被迫大规模迁徙。

他提到联合国大会决议，呼吁西方国家立即停止向以色列政权转让武器。他补充道：特别是在当前中东人道主义和军事危机不断加剧的情况下，这一要求尤为重要。

真主党是一个合法的政治实体，也是黎巴嫩政府的一部分，它为反对占领和种族隔离而斗争。强调这一点是为了防止歪曲事实，并为真主党在捍卫黎巴嫩领土和人民的行动赋予合法性。

伊朗大使援引赛义德·哈桑·纳斯鲁拉的话，重申真主党对国际人道法的承诺，并强调该组织在捍卫黎巴嫩人民权利的同时，遵守人道主义原则和人权。

巴林在这些信中提到：伊朗武装部队依据合法的自卫权，对以色列军事设施进行了精确的导弹反击。这一行动是对以色列侵略行为的回应，也是对伊朗国家主权和地区安全的捍卫。

伊朗驻日内瓦高级外交官呼吁国际当局逼迫以色列立即停止侵略并从黎巴嫩撤军，审判赛义德·哈桑·纳斯鲁拉的殉难，并追究以色列的责任。

他强调：这一要求不仅表明了对当前局势的不满，而且强调了国际社会采取迅速果断行动的必要性。