据伊朗伊斯兰通讯社周一上午援引半岛电视台报道，犹太复国主义电视台报道称，这项调查结果显示，35%的犹太复国主义者认为以色列在与哈马斯的战争中失败了。

此外，根据这项调查，41%的居住在巴勒斯坦的犹太复国主义者宣称他们对军队的信任已受损。

根据这项调查结果，86%的犹太复国主义者还宣称，战争结束后他们不准备返回与加沙相邻的定居区生活。

此前，犹太复国主义政权《Zaman》报纸报道称，仅在加沙战争的前6个月里，就有55万犹太复国主义者离开被占领土前往其他国家。

谈到犹太复国主义政权统治的恶劣状况和领导人之间的内部分歧，专家们承认这个政权不会有未来。预计犹太复国主义者在被占领的巴勒斯坦土地上会出现更大的崩溃和逆向移民。

伊朗官方通讯社（IRNA）: 一年来，犹太复国主义政权持续对巴勒斯坦人民犯下罪行，对被围困的加沙地带进行残酷的轰炸和袭击。 他从一开始就宣称对加沙地带战争的主要目标是要回被巴勒斯坦抵抗组织扣押的犹太复国主义囚犯，并摧毁哈马斯，但迄今为止他的任何目标都没有实现。

特拉维夫无视国际社会，无视联合国安理会立即停止战争的决议和国际法院采取措施为防止种族灭绝行为、改善加沙灾难性人道主义危机的命令，他继续对加沙居民实施种族灭绝暴行。