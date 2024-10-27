真主党向巴勒斯坦被占领阵地发射了 80 枚火箭弹和导弹

伊朗官方通讯社（IRNA）：犹太复国主义军队承认，除了无人机袭击外，黎巴嫩伊斯兰抵抗运动最近几个小时还向以色列北部发射了80枚火箭弹和导弹。

与此同时，黎巴嫩真主党宣布对聚集在“拉斯阿尔纳库拉”、“穆什拉菲耶”地区的以色列士兵发动了导弹袭击。

9月23日周一，犹太复国主义军队对黎巴嫩南部多个地区发动大规模袭击，遭到真主党的强烈回应。

据黎巴嫩卫生部报告，犹太复国主义政权的袭击目前已造成2,593黎巴嫩人丧生，数千人受伤。