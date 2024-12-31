总统祝贺耶稣（愿主福安之）诞辰及新年到来

伊朗官方通讯社（IRNA）报道：马苏德·佩泽希齐扬在贺信中，向庆祝先知耶稣（愿主福安之）诞辰和公历新年的各国领导人及人民表示祝贺。他指出，先知耶稣（愿主福安之）是光明与慈悲的先知，他的诞辰象征着人类社会对和平与道德的崇敬，而他的教诲与所有天启先知一样，为消除不公提供了解决方案。他希望，在公历新年到来之际，借此伟大诞辰的福祉，世界能够根除压迫、暴力、战争和种族灭绝，迎来和平与安宁。
此外，总统还专门致信那些在2025年初庆祝新年的各国领导人和人民，表达新年的祝福和问候。
伊通社（IRNA）德黑兰12月31日报道： 总统在贺信中，向庆祝先知耶稣（尔撒）诞辰和公历新年的各国领导人致以祝贺，祝贺麦尔彦之子——耶稣的喜庆诞辰和2025年的到来，并向这些国家的人民表达祝福。
伊朗官方通讯社（IRNA）报道：马苏德·佩泽希齐扬在贺信中，向庆祝先知耶稣（愿主福安之）诞辰和公历新年的各国领导人及人民表示祝贺。他指出，先知耶稣（愿主福安之）是光明与慈悲的先知，他的诞辰象征着人类社会对和平与道德的崇敬，而他的教诲与所有天启先知一样，为消除不公提供了解决方案。他希望，在公历新年到来之际，借此伟大诞辰的福祉，世界能够根除压迫、暴力、战争和种族灭绝，迎来和平与安宁。
此外，总统还专门致信那些在2025年初庆祝新年的各国领导人和人民，表达新年的祝福和问候。
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