总统祝贺耶稣（愿主福安之）诞辰及新年到来

伊朗官方通讯社（IRNA）报道：马苏德·佩泽希齐扬在贺信中，向庆祝先知耶稣（愿主福安之）诞辰和公历新年的各国领导人及人民表示祝贺。他指出，先知耶稣（愿主福安之）是光明与慈悲的先知，他的诞辰象征着人类社会对和平与道德的崇敬，而他的教诲与所有天启先知一样，为消除不公提供了解决方案。他希望，在公历新年到来之际，借此伟大诞辰的福祉，世界能够根除压迫、暴力、战争和种族灭绝，迎来和平与安宁。

此外，总统还专门致信那些在2025年初庆祝新年的各国领导人和人民，表达新年的祝福和问候。