2025伊朗出口潜力展览会：构建全球经贸新纽带

本社讯- 近日，德黑兰成功举办了伊朗－非洲合作峰会及第七届伊朗出口潜力展览会（Iran Expo 2025），吸引了全球多国经济界人士和政商官员参与。与会代表通过这两大平台，深入了解伊朗在农业、高新技术、石油化工及能源等领域的产业实力与发展潜力。

作为伊朗年度会展体系中的重要旗舰活动，伊朗出口潜力展览会（Iran Expo）在西方制裁的特殊背景下，不仅成为展现伊朗经济韧性与产业优势的关键平台，更是检验其经济外交成效的试金石。最新一届展会成功吸引五大洲商业代表齐聚，为伊朗企业开展国际经贸洽谈、签署合作备忘录及商业协议创造了突破性机遇。

在本届展会期间，来自100多个国家的约2500名商人以及来自39个国家的官员齐聚德黑兰，其中包括30位商会会长，以及32位部长、副部长和副总统。他们在了解伊朗实力的同时，还与伊朗在农业、工业、矿业、炼油、石化、交通与城市建设以及工程技术产品与服务等领域的顶级品牌进行了商业洽谈与合作交流。

数据显示，共有41个亚洲国家、21个欧洲国家、39个非洲国家、8个美洲国家以及大洋洲国家参加了此次展会。与会代表中，最为踊跃的是巴基斯坦贸易代表团（400名代表）和非洲国家代表团（421名代表）。