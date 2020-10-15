伊朗：武器禁运解除标志着美国重大失败

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈蒂布扎德 (Saeed Khatibzadeh) 表示，国际社会将在10月18日解除对伊朗的武器禁运，允许伊朗购买和出售军事装备，这一天将被标记为“美国失败之日”。

他还宣布，伊朗战胜了美国政府的“疯狂”制裁，称美国过于依赖经济战来实现其外交政策目的，结果削弱了此类限制的有效性。他补充说，制裁促使伊朗发展不受美国干预的对外贸易。

此外，伊朗外交部发言人还呼吁欧洲履行其在2015年伊朗核协议中的承诺，并警告说，那些不遵守协议、默认美国对伊朗制裁的签署国将是“危害伊朗人民罪行的帮凶”。

此前，美国在2018年单方面宣布退出伊朗核协议。

本月早些时候，美国财政部宣布将伊朗18家主要银行列入黑名单，试图将其排除在全球金融体系之外。伊朗谴责此举是“经济恐怖主义”。

报道称，美国方面一直在竭力阻止联合国解除对伊朗的武器禁运，并声称将根据2015年的伊核协议启动“快速恢复制裁”机制。

美国这一单边行动遭到了联合国安理会的广泛谴责，甚至美国的欧洲盟友也认为，美国并没有启用这一机制的合法权力。

尽管美国竭力阻止，但联合国安理会在2007年开始实施的对伊武器禁运仍将在本周到期。