上海外国语大学教授韩建伟：美国制裁是特朗普政府情绪化的报复

伊朗国家通讯社（IRNA）：美国财政部在10月26日宣布，再次扩大对伊朗的制裁，本轮制裁的对象包括伊朗石油部，十多个国有能源企业以及包括石油部长在内的8名个人。

伊朗石油部部长赞加内对于自己成为被制裁的对象，他回应称：“美国政府对我和我同事的制裁表明华盛顿已很被动。”

他说，“此前（美国方面的制裁）未能将德黑兰石油出口降至零，伊朗的石油行业不会受到损害，伊石油行业不会屈服于美国的压力。”

与此同时，伊朗外长扎里夫当天在社交媒体上表示，美国是时候该承认自己是一个“制裁成瘾者”了。针对伊朗发动更多的经济战，只会让美国的影响力越来越小。

在接受中国第一财经记者采访时，上海外国语大学中东研究所副教授韩建伟表示，这次美国对伊朗的制裁，的确与先前的制裁有些不同，“按说现在正是美国大选最关键的时刻，此次的制裁，更多体现的是特朗普政府情绪化的报复。”

韩建伟表示，多种因素造成了特朗普政府当前对伊朗相当恼怒，这其中包括美国没有成功阻挠联合国解除对伊朗的军售禁令，伊朗向委内瑞拉运送石油，特别是最近美国声称伊朗对美国大选发动网络攻击战。

韩建伟分析道，即便未来美国政府重启与伊朗的谈判，但是对伊朗的制裁不会因此消失，美国制裁的法案文本更不可能统统取消，“美伊之间主要是信任缺失，这是任何一个总统上台也改变不了的。”

据悉，在美国财政部公布的名单中，除了伊朗石油部外，伊朗国家石油公司、伊朗国家油轮公司、伊朗国家石化公司等伊朗石油业的重要企业悉数被点名，它们是伊朗石油收入的重要来源；其实，美国财政部此举多少有些“多此一举”，因为上述实体已经被美国其他监管机构列入了黑名单。