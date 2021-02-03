韩国外交部：被冻结石油出口货款有望为伊朗缴联合国会费

伊朗国家通讯社（IRNA）：据韩联社报道，韩国外交部官员3日表示，韩美就被冻结的伊朗石油出口货款进行的谈判几近收尾，只剩下技术环节谈判。这笔钱有望用来缴纳联合国会费，韩方对解决冻结货款表现诚意。
伊朗此前向韩方提议用冻结于韩国的货款缴纳拖欠的联合国会费，但是韩元被兑换为美元汇款至联合国账户的过程中，若经由美国金融途径，可能因美国对伊制裁规定而再度冻结。外交部官员指出，韩美正在对不经美国汇款的方法进行协商。
除了联合国会费之外，韩国政府和美方还就用冻结货款扩大韩伊人道贸易进行协商。
伊通社（IRNA）德黑兰02月03电 韩国外交部官员表示，韩美就被冻结的伊朗石油出口货款进行的谈判几近收尾，只剩下技术环节谈判。
伊朗国家通讯社（IRNA）：据韩联社报道，韩国外交部官员3日表示，韩美就被冻结的伊朗石油出口货款进行的谈判几近收尾，只剩下技术环节谈判。这笔钱有望用来缴纳联合国会费，韩方对解决冻结货款表现诚意。
伊朗此前向韩方提议用冻结于韩国的货款缴纳拖欠的联合国会费，但是韩元被兑换为美元汇款至联合国账户的过程中，若经由美国金融途径，可能因美国对伊制裁规定而再度冻结。外交部官员指出，韩美正在对不经美国汇款的方法进行协商。
除了联合国会费之外，韩国政府和美方还就用冻结货款扩大韩伊人道贸易进行协商。
伊通社（IRNA）德黑兰02月02电 伊朗外交部宣布，伊朗已允许被扣押的韩国油轮船员离开伊朗。此前，该油轮由于“多次违反海洋环境相关法律条例”，遭伊朗伊斯兰革命卫队扣押。
伊通社（IRNA）德黑兰01月23电 韩国外交部官员18日证实伊朗已向韩国和联合国提议，用冻结于韩国的石油出口货款缴纳拖欠的联合国会费，并称正与政府有关部门和机构，以及联合国就此进行讨论。
伊通社（IRNA）德黑兰01月23电 韩国外交部高官21日表示，随着美国新政府的上台，期待韩国船舶被伊朗扣留和在韩伊朗资金被冻结问题早日得到解决。
伊通社（IRNA）德黑兰01月19电 伊朗驻韩国大使馆19日就外交部第一次官（副部长）崔钟建日前率团访伊一事向韩联社发送立场文件称，伊方已向韩方表明解决资金冻结问题是当前的首要任务。
伊通社（IRNA）德黑兰01月18电 伊朗外交部发言人哈提卜扎德星期天（17日）说，伊朗拟用在韩国被冻结的资金支付联合国会费。
伊通社（IRNA）德黑兰01月12电 伊朗外长扎里夫要求到访的韩国外交部第一次官崔钟建韩方尽快解冻被扣的伊朗资金。
伊通社（IRNA）德黑兰01月10电 伊朗高级外交官10日强调，我们正式地要求韩国官员为了解决冻结伊朗资金的问题早点找到可靠的办法，因为目前这个问题就是两国关系中的优先事项。
伊通社（IRNA）德黑兰01月10电 伊朗副外长阿巴斯·阿拉基奇（Abbas Araghchi）今日在德黑兰会见来伊访问的韩国外交部第一次官，即副部长崔钟建。
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