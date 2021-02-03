韩国外交部：被冻结石油出口货款有望为伊朗缴联合国会费

伊朗国家通讯社（IRNA）：据韩联社报道，韩国外交部官员3日表示，韩美就被冻结的伊朗石油出口货款进行的谈判几近收尾，只剩下技术环节谈判。这笔钱有望用来缴纳联合国会费，韩方对解决冻结货款表现诚意。

伊朗此前向韩方提议用冻结于韩国的货款缴纳拖欠的联合国会费，但是韩元被兑换为美元汇款至联合国账户的过程中，若经由美国金融途径，可能因美国对伊制裁规定而再度冻结。外交部官员指出，韩美正在对不经美国汇款的方法进行协商。

除了联合国会费之外，韩国政府和美方还就用冻结货款扩大韩伊人道贸易进行协商。