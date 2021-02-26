你多了解伊朗传统工艺“赞詹省的金银丝”？

伊朗国家通讯社（IRNA）：金银丝工艺是伊朗赞詹最重要的手工艺术之一。金银丝是一种金属制品，这种精细的金属工艺可以追溯到公元前550年至330年间。在苏萨、杜拉欧罗普斯、哈马丹、阿姆河的宝藏中发现了许多金银丝制品，这证明这种工艺在很早的古代就存在了。

现存的有关赞詹金银丝的历史记录很少，但还是有许多曾到过赞詹的探险家们都提到了那里精美的金银丝工艺品和珠宝，这类有关金银丝饰品最早的记载见于16世纪。如今，大多数金银丝制品都是用银制成的，工匠们通过熔化旧的和过时的银器来获得原材料。

其他成分包括天然蜡、王水、明矾和硫酸等，金银丝艺术品制作过程中使用的工具与金匠的工具并无二致。

首先，工匠们需将金、银、铜等金属原材料通过滚动的机器把它们厚度约1-2毫米的细线。然后将2-3根金属细线编织在一起制成链条，或者穿过卷边机给它们磨边。

接着再在铸铁底座周围放上厚金属带，制成所需形状的模具。再将铸铁底座加热，在上面涂上一层蜡，蜡的作用是把细丝粘在一起。

这时候就可以将模具放在铁底座上，小片的螺纹会按照漂亮的设计排列。最后，再次加热铁基座，使蜡融化掉。

将成品与基座分离，倒入硼砂和银粉的混合物加热，直到混合物融化，将银片粘在一起。在这一过程中，银粉会结块并失去光泽。因此，稍后要用醋酸清洗并抛光。



现如今，金丝细工被用来制作各种首饰，如耳环、戒指等，而银丝细工则更多被用在制作盘子等器皿上。

赞詹金丝细工作品中最常见的图案是佩斯利（اشک جغه）、花、树叶等。赞詹金银丝工艺有许多大师，他们从事这一艺术多年。比如卡泽米扬·木噶旦（کاظمیان مقدم）、萨玛德·哈米哈吉（حاج صمد حامی）、阿卜杜拉哈米德·木哈拉（حاج صمد حامی）以及穆赫森·亚兹当什纳斯（محسن یزدانشناس）。