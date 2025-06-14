伊朗外交部发言人：德黑兰是否出席下轮谈判尚不明确

本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃在谈及以色列政权袭击伊朗背景下美伊是否继续谈判时，对伊朗广播电视台表示：“对方的行为已使谈判失去实质意义。一方面声称希望通过谈判达成共识，另一方面却纵容以色列种族主义政权侵犯我国领土完整，这种行为不可接受。”



巴加埃发言人强调，“对于伊朗伊斯兰共和国，乃至整个国际社会而言，犹太复国主义政权若无美国的协作、配合，或至少是默许，绝无可能在本地区实施此类侵略性与挑衅性行为。”



他重申，美国政府必须对犹太复国主义政权此次非法且鲁莽的行径所引发的后果承担责任，并指出：“我方将在周日作出何种决定，目前尚不明确。”



伊朗外交部发言人补充道，“犹太复国主义政权一贯试图将西方国家卷入地区冲突，而此次似乎再度得逞，其冒险行径已对外交进程造成实质性干扰，充分表明美国决策层仍深受该政权的影响。”



6月13日（周五凌晨），犹太复国主义政权对德黑兰及全国多座城市发动恐怖袭击，造成多位军事指挥官、科学家及无辜平民殉难。



针对犹太复国主义政权的这一罪行，伊斯兰革命最高领袖在致伟大伊朗人民的文告中强调：“该政权必须承受严厉的军事回应。伊朗伊斯兰共和国武装部队将在安拉的援助下，对其实施沉重打击。”