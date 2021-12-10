伊核协议相关方会谈在维也纳继续进行

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗核问题全面协议相关方第七轮会谈9日在奥地利首都维也纳继续进行。各方表示，将继续朝着达成恢复履约协议的目标展开会谈。

当天中午，伊核协议联合委员会政治总司长级会议在维也纳科堡酒店举行。

欧盟对外行动署副秘书长莫拉会后向媒体表示，他在当天的会议上看到了积极动向，相关方谈判代表目标明确，致力于最终让伊核协议“起死回生”。

莫拉表示，工作组层面的会谈将于10日继续进行。

据新华社消息，俄罗斯谈判代表、俄罗斯常驻维也纳联合国代表乌里扬诺夫在社交媒体上表示，当天的会议“简短且具有建设性”。

据伊朗新闻电视台报道，伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）会后向媒体表示，伊朗认真参与谈判，但坚持先前立场。如果满足必要条件，伊朗认为“达成协议没有任何障碍”。各方都希望谈判继续进行，这表明各方都希望缩小分歧。

另据伊朗外交部网站消息，伊朗外长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）当天早些时候同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通话时表示，伊核问题的解决“直接与全面解除对伊制裁相关”。伊朗尚未收到西方国家对恢复履约的任何“建设性和前瞻性”建议。他希望西方国家带着诚意、提议以及建设性的理念参与谈判，推动谈判进程。

博雷利表示，希望维也纳会谈朝着达成协议的方向发展。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。

2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方今年4月开始在维也纳举行会谈，讨论美伊两国恢复履约问题。

由于美国没有履行其义务，会谈举行6轮后暂停。新一轮会谈11月29日在维也纳开始举行，于12月3日暂时休会。