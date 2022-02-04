伊朗外长：希望伊方与沙特的合作能解决地区的问题

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）02日晚间与伊斯兰合作组织秘书长侯赛因·易卜拉欣·塔哈通话，讨论有关伊斯兰世界、该组织与伊朗的双边关系以及多边合作进程的问题。

阿米尔-阿卜杜拉希安同易卜拉欣·塔哈就地区趋势以及双方关心的问题交换了意见。

通话中，伊朗外长感谢伊斯兰合作组织秘书长为伊朗驻沙特吉达市代表处开放提供的便利。

阿米尔-阿卜杜拉希安指出，阁下为解决伊斯兰世界的一些问题拥有巨大的影响力并会发挥建设性的作用。

他说，伊朗伊斯兰共和国和沙特阿拉伯是本地区和伊斯兰世界的两个重要国家，两国在帮助解决伊斯兰世界问题方面能发挥有效的作用，伊方希望伊沙对话与合作能为解决伊斯兰世界以及地区的一些问题发挥作用。

通话中，伊斯兰合作组织秘书长侯赛因·易卜拉欣·塔哈对伊朗伊斯兰共和国代表处在沙特的重新开放并积极参与该组织的有关活动表示欢迎。

他称伊朗作为伊斯兰合作组织的创始成员，能积极地参与解决伊斯兰世界的问题。

伊斯兰合作组织秘书长在支持伊朗和沙特阿拉伯举行会谈的同时强调，伊斯兰国家之间出现问题是不幸的；本组织邀请穆斯林兄弟国家通过对话进行地区的和平和稳定。

最后，伊朗外长邀请易卜拉欣·塔哈访问伊朗；他也欢迎对伊朗进行正式地访问。