伊朗外交部发言人：希望欧美采取务实行动改变其行为

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh) 7日在例行记者会回答伊通社记者问题时说，在伊核谈判方面欧洲国家应该打破美国原来的违反协议行为并务实地进行新鲜的政策；在此框架伊朗正好期待着欧美务实性的行为变化。

他说，伊朗核谈判代表团为参加核谈第八轮的谈判明日将前往维也纳而希望所有国家的代表团也回来并进行谈判的新一轮。

哈提卜扎德表示，伊方期待尤其美方为解除制裁以及伊朗的经济利益采取有关的措施；上述的问题是伊朗的红线而各方都的履行其义务。

伊朗外交部发言人指出，我们希望在新一轮的对话能看到最近各方提出的积极立场务实地实现。

最近伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆卡尼(Ali Shamkhani)表示，不解除有关极限施压制裁并为伊朗不带来经济利益的谈判不能当做为良好协议的基础。

伊朗国家最高安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼在推特上说：为继续第八轮维也纳核谈，伊朗代表团带着详细谈判议程。

他6日在推特表示，华盛顿和德黑兰在旨在恢复伊核协议的维也纳谈判中尚未能在各方承诺上达成“平衡”。

伊朗国家最高安全委员会秘书沙姆哈尼说，“尽管维也纳谈判取得了一定进展，但我们仍远未实现各方承诺的必要平衡。”

伊朗正在与英国、中国、法国、德国和俄罗斯进行直接谈判，并与美国进行间接谈判，以恢复2015年签署的伊核协议。

几个月的僵局过后，近几周来各方在恢复伊核协议方面取得了一定进展。

报道称，有关伊核协议的谈判已暂停，谈判代表返回各自国家的首都进行磋商。

欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利5日与伊朗外长通电话，称期待各方带着可以达成协议的明确议程来到维也纳。

伊朗外长在通话中表示，“自上一轮谈判以来已有积极进展，但这些进展仍未达到我们的预期”