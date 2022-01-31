伊朗外交部：伊方期待西方的回应 我们等待美方的决定

伊朗国家通讯社（IRNA）：2022年1月31日，伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh) 在记者会上表示，关于核谈趋势，伊朗以及创造性地和创新地以书面形式把其就解除制裁的想法交给对方各国代表而现在期待对方的回应。

他说，我们同时期待华盛顿的政治决定早些交给4+1组国；关于解除制裁我们还有些问题到目前为止各方没达成一致而西方得就此问题决定。

哈提卜扎德表示，在保证以及确认对方履行其义务领域各方需要进行一些基本的动作；伊方就解除制裁等待西方的回应，而提交各方的观点阶段已经结束了，而伊朗代表团在这方面发挥了积极的作用。

伊朗外交部发言人关于最近维也纳谈判暂停的原因说，类似的休息我们在核谈的过程中已经多次经历过，而应该注意到的是维也纳谈判正在正确的轨道上前进，在所有的领域都取得了不错的进展，其中一些领域的分歧在缩小，重要的是，所有与会相关方一致同意，美国不得再次退出伊朗核协议。

早些伊朗核谈判代表的一位知情人士对伊通社记者表示，正在奥地利首都维也纳举行的第八轮伊朗核问题全面协议会谈暂时休会；各方代表将返回各自国家就会谈最新情况进行研判；各方代表回来后如果采取有关的措施，有可能性谈判早些达成协议。

他说，因为剩下问题的重要性各方打算返回各自国家就会谈最新情况进行研判。

这位知情人士表示，这短期休息后会谈将从新开始；总的来说谈判的过程是积极的。

最近伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh) 表示，维也纳谈判正在正确的轨道上前进，在所有的领域都取得了不错的进展，其中一些领域的分歧在缩小，重要的是，所有与会相关方一致同意，美国不得再次退出伊朗核协议。

他表示，在谈判中，伊朗本着务实的态度提出了现实的、可操作的想法，伊朗对于在维也纳达成一个旨在重新遵守伊朗核协议的协议有两个诉求。第一，协议必须稳定；第二，协议必须可靠。因此获得美国不再退约的保证的途径是重要的。