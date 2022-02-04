伊核谈判将于下周恢复 伊朗希望达成“可持续”协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：据半岛频道消息，欧盟3日宣布，与伊朗之间的核谈判将于下周在维也纳重启，与此同时，伊朗表示准备达成一项“良好且可持续”的协议。

欧盟外交事务发言人彼得·斯塔诺表示，在达成协议后将举行部长级会议。此次会谈仍属于自去年12月底开启的第8轮会谈。

另一方面，伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）强调称，伊朗准备达成一项“良好、可持续且可靠”的协议。

阿米尔-阿卜杜拉希安在与日本外相林芳正的电话通话中，对东京宣布愿意努力为维也纳核谈判提供支持而表示赞赏。

伊朗外交部援引林芳正的话称，维也纳谈判各方应当利用当前机会以达成协议，并强调各方必须采取切实措施，以履行其在核协议中的承诺。

伊朗正在与仍处于2015年伊核协议框架内的国家（法国、英国、德国、俄罗斯和中国）举行谈判，以期恢复这项核协议，而美国则以间接方式参与这场谈判。

维也纳谈判于去年4月开启，旨在恢复伊核协议，这场谈判自去年6月开始暂停了近5个月的时间，最终于去年11月下旬恢复。

伊朗强调要优先解除美国在退出核协议后重新对伊朗实施的制裁，并且获得不会再次退出核协议的保障。