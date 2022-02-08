伊朗外长与俄外长通电话讨论伊核问题问题

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）与俄罗斯外长拉夫罗夫在通话期间表示支持尽快恢复伊核协议。

双方就伊朗核协议的进展情况进行讨论，维也纳正在进行完全恢复核协议的谈判。

两国外长表示支持尽快恢复伊核协议，并恢复联合国安理会批准的初始平衡配置。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并追加一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

2021年12月27日，伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议在维也纳举行，宣布启动第八轮美伊恢复履约谈判进程。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动，1月28日暂停。

欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉1月28日说，各方代表将回国磋商。英、法、德代表当时透露，谈判进入最后阶段，各方需要作出政治决定。

美国国务卿安东尼·布林肯本月4日对伊朗部分民用核项目签署制裁豁免书，推翻了前任总统唐纳德·特朗普任内作出的一些制裁。伊朗外交部5日对美方举动表示欢迎，同时表示这还不够。