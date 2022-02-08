2022年2月8日 下午10:43
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伊朗外长与俄外长通电话讨论伊核问题问题

伊朗外长与俄外长通电话讨论伊核问题问题

伊通社（IRNA）德黑兰02月08电 伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉希安与俄罗斯外交部长拉夫罗夫通电话讨论伊核问题问题最近趋势。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）与俄罗斯外长拉夫罗夫在通话期间表示支持尽快恢复伊核协议。

双方就伊朗核协议的进展情况进行讨论，维也纳正在进行完全恢复核协议的谈判。

两国外长表示支持尽快恢复伊核协议，并恢复联合国安理会批准的初始平衡配置。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并追加一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

2021年12月27日，伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议在维也纳举行，宣布启动第八轮美伊恢复履约谈判进程。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动，1月28日暂停。

欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉1月28日说，各方代表将回国磋商。英、法、德代表当时透露，谈判进入最后阶段，各方需要作出政治决定。

美国国务卿安东尼·布林肯本月4日对伊朗部分民用核项目签署制裁豁免书，推翻了前任总统唐纳德·特朗普任内作出的一些制裁。伊朗外交部5日对美方举动表示欢迎，同时表示这还不够。

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