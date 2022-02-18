伊朗外长出席慕尼黑安全会议并同联合国秘书长会晤

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）18日在慕尼黑会见联合国秘书长古特雷斯。

会晤间双方就关心问题交换了意见。

早些阿米尔-阿卜杜拉希安同斯洛文尼亚总统举行会谈并就两国关心的问题交换了意见。

第58届慕尼黑安全会议18日在德国慕尼黑开幕，为期三天的会议将聚焦西方社会“集体无助感”和乌克兰局势等热点问题。

本届慕安会将主题定为“摆脱无助感”。联合国秘书长古特雷斯在开幕式上说，近年来，世界变得更加复杂和危险。地缘政治分歧加剧，大国间的紧张关系蔓延到其他国家，全球存在恐怖主义威胁，不平等、气候变化和新冠疫情助长了危机。古特雷斯对乌克兰局势深感担忧，他呼吁各方应特别注重言辞，“公开言论应旨在缓和、而非加剧紧张局势”。

据新华社消息，去年，慕安会因疫情在线上举行，本届恢复线下会议，但参会人员规模和认证记者数量大幅缩减。日前发布的《2022年慕尼黑安全报告》说，新冠疫情、气候变化和地缘政治紧张局势等多重危机之下，西方社会普遍存在一种“集体无助感”。西方国家很多人感到失去了对全球事务的掌控，认为已无可能应对人类最大挑战。

慕安会主席伊申格尔在开幕式上说，尽管国际社会拥有应对流行病、气候变化或大国对抗等挑战的所有工具和资源，但无助感正在成为一种自我实现的预言，导致一些人放弃努力。

据主办方介绍，德国总理朔尔茨、英国首相约翰逊、美国副总统哈里斯、北约秘书长斯托尔滕贝格、欧盟委员会主席冯德莱恩和乌克兰总统泽连斯基等30多位国家元首和政府首脑、多位国际组织负责人参加了此次慕安会。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃日前表示，俄方官员不会参加今年的慕安会。

乌克兰局势、疫情、气候变化、大国竞争、地区热点等无疑是本届慕安会焦点。西方国家领导人将在会议期间举行多场双边会晤讨论乌克兰局势，七国集团外长也将举行会议。根据会议日程，19日，乌克兰总统泽连斯基将就乌克兰和欧洲安全发表讲话，北约秘书长斯托尔滕贝格、欧盟委员会主席冯德莱恩当天也将就跨大西洋合作和欧洲安全展开讨论。

慕尼黑安全会议创始于1963年，前身是以跨大西洋伙伴关系为重点议题的“国际防务大会”。