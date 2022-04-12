​​​​​​​伊朗非石油贸易创新高

伊朗国家通讯社（IRNA）：在上一个伊朗日历年度(截至2022年3月20日) ，伊朗非石油贸易创下历史新高，出口额为480亿美元，进口额为520亿美元。其中，对15个邻国的出口增加了48%。

上一个伊朗日历年度前11个月，伊朗向15个邻国出口了超过7020万吨货物(价值约235.2亿美元)，并从这些国家进口了超过219吨货物(价值约227亿美元)。

与此同时，伊朗石油部长欧吉最近表示，该国石化产品产量将在未来3年增加到1.4亿吨，增幅为50%。

自2021年8月新政府上台以来，伊朗已在石油行业签署了55项协议，价值165亿美元，这是法国道达尔违约协议的几倍。

伊朗与道达尔于2017年就伊朗南部南帕斯气田第11期的开发达成协议，但由于道达尔违约，协议未能实施。

由于受到美国制裁，欧吉没有透露上述签约企业的名称。

在谈到出口时，欧吉表示，凝析气出口量增加了两到三倍。由于美国对伊朗原油出口实施的制裁，迫使伊朗将凝析油保存在一些陆上储存设施或驻扎在波斯湾的油轮上。

去年，伊朗政府批准购买12艘超大型油轮，以应对冬季预计的凝析油供应过剩。伊朗还将在今年春天启动一个日产30万桶的炼油设施项目。