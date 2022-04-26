伊朗外交部：与沙特对话“积极认真” 恢复伊核谈判已在议程中

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德（Saeid Khatibzade）就俄乌局势、伊核协议维也纳会谈进展、伊朗与沙特双边关系等召开新闻发布会。

他说，沙特与伊朗第五轮对话上周在伊拉克首都巴格达举行，对话“积极认真，且有望取得进展”。

哈提卜扎德说双方同意举行下一轮对话，但未说明何时举行。

最近伊朗国家最高安全委员会秘书处多名高官和沙特情报机构负责人出席本轮对话，双方外长也有望在“不久的将来”会晤。

哈提卜扎德认为，如果将对话升级至最高政治级别，双方有望在多个领域“迅速取得进展”。

哈提卜扎德说，双方还初步讨论了安排伊朗穆斯林赴沙特麦加朝觐事宜。

去年4月起，两国官员在巴格达举行多轮对话，以期改善双边关系。

今年3月，沙特处决包括数十名什叶派穆斯林在内的81名关联“恐怖主义”囚犯。伊朗谴责沙特做法“违反人权和国际法基本原则”。光明通讯社随后报道，伊方暂停与沙特的新一轮对话。

在谈到俄乌局势时，哈提卜扎德表示，伊朗不认为战争是解决分歧的选项和方案，双方应通过对话和外交沟通来尽快结束战争。他强调，俄乌局势的根源在于几十年来，以美国为首的北约针对俄罗斯的一系列行动所引发的。而伊朗，作为一个多年来受到美国单边制裁的国家，永远都不会同意战争行为，也不赞同对任何一个国家发起单边制裁。

哈提卜扎德谴责称，美国国防部通过编造谎言的方式在中东地区发动战争，美国为首的北约挑起对阿富汗、伊拉克的战争，导致包括儿童在内的大量平民伤亡，但美国却没有受到应有制裁。而现在，美国非但没有吸取过去的教训，反而加大了侵略性，“美国没有资格充当世界警察、法官或陪审团。”

此外，关于伊核协议维也纳会谈，哈提卜扎德表示，在会谈中，伊朗与中国、俄罗斯以及欧洲国家的有关问题均已得到解决，而美伊之间的分歧正在由第三方协调和推动。

他提到，在近期欧盟外交与安全政策高级代表博雷利同伊朗外长阿卜杜拉希扬的通话中，双方一致认为，延长目前的休会状态不符合各方利益，应通过举办面对面的会谈来加快谈判进展。

哈提卜扎德强调，尽管接下来的会谈时间和级别并未最终敲定，但重要的是自维也纳会谈休会开始，相关各方的对话和沟通并未停止。

同时他指出，维也纳会谈其他各方都在等待美国做出最终决定，但美国却在不断拖延。

哈提卜扎德强调，美伊目前的状态从实质上来说是两种观念的对抗，一种是美国对国际法的忽视，并试图主导所有国际问题；而另一种则是伊朗试图确保通过谈判达成的协议应该得到尊重。