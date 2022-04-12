伊朗最高领袖：我同情心地建议沙特立即找个办法离开也门战场

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）12日在会见伊朗总统莱希及其政府内阁成员和包括在内的前总统鲁哈尼等高级官员时发表上就伊核谈最近趋势表示，今天谈判进展顺利而国家管理者应该注意到的是千万别把国家的事业联系到核谈的情况，为国家的各领域的工作应该独立地提供计划而核谈的积极、半积极或负极的结果不应该影响到政府的计划。

他说，幸运的是我们谈判代表也到目前为止已经抵制了对方的奢侈而在真主帮助下这态度将继续下来的。

伊朗最高领袖就也门趋势说，我想向沙特官员提供一个同情心的建议，这个建议真的是出于善意的；你们为什么坚持要把一点没有希望获胜的战争继续下去呢？沙特在也门战真的有一点获胜的希望吗？这真的有可能吗？是不可能的！这就是因为也门方面的勇气精神和其领导人的高级智慧有关的；那你们为什么还想继续上述的战场？我建议你们早点找个办法离开该战场。

阿亚图拉·哈梅内伊就巴勒斯坦最近的事态发展强调，巴勒斯坦是活着的；虽然美国和其盟友一直以来希望全球人民忘记巴勒斯坦的问题但是今天巴勒斯坦的事业比任何时间都明显了。当今巴勒斯坦年轻人就在1948年的土地里醒来了并为反抗犹太复国主义的占领政策努力工作。