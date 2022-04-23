伊朗称逮捕三名为摩萨德工作的特工

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗情报部门在锡斯坦-俾路支斯坦省逮捕了三名为以色列间谍机构摩萨德工作的特工。
该部门在周三晚间发布的声明中表示，这些间谍参与泄露机密信息和文件的活动。
这些人在伊朗东南部的锡斯坦-俾路支斯坦省被捕。
2021年7月，伊朗说，它逮捕了与摩萨德有关联的一个武装组织的成员。他们越过伊朗西部边界潜入伊朗。
伊通社（IRNA）德黑兰04月23电 伊朗情报人员逮捕了三名与以色列情报机构摩萨德有关联的组织的成员。他们被控涉嫌泄露机密信息。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗情报部门在锡斯坦-俾路支斯坦省逮捕了三名为以色列间谍机构摩萨德工作的特工。
该部门在周三晚间发布的声明中表示，这些间谍参与泄露机密信息和文件的活动。
这些人在伊朗东南部的锡斯坦-俾路支斯坦省被捕。
2021年7月，伊朗说，它逮捕了与摩萨德有关联的一个武装组织的成员。他们越过伊朗西部边界潜入伊朗。
伊通社（IRNA）德黑兰03月17电 现年43岁的拉特克利夫2016年因犯下间谍罪和危害国家安全罪在伊朗被捕并受审。
伊通社（IRNA）德黑兰10月13电 伊朗情报部门在南部布什尔省抓捕10名涉嫌为外国情报机构工作的伊朗人。
伊通社（IRNA）德黑兰03月08电 伊朗已经释放一名拥有英、伊双重国籍的女子纳扎宁·扎加里·拉特克利夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）。
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