伊斯兰世界呼吁国际社会对以色列政权的侵犯行为实施干预

伊朗国家通讯社（IRNA）： 伊朗常驻联合国代表马吉德∙塔赫特-拉万希（Majid Takhte Ravanchi）在穆斯林国家驻联合国代表会议呼吁国际社会对以色列政权的侵犯行为实施干预。

联合国秘书长古特雷斯出席本次会议。

会议上塔赫特-拉万希呼吁国际社会立即采取行动，让犹太复国主义政权停止对巴勒斯坦民众的侵犯行为。

与此同时，伊斯兰国家部长级委员会21日在约旦首都安曼召开紧急会议，谴责以色列侵犯阿克萨清真寺，呼吁国际社会立即采取干预措施。

来自约旦、突尼斯、阿尔及利亚、沙特阿拉伯、巴勒斯坦、卡塔尔、埃及、摩洛哥、阿联酋等国的代表以及阿盟秘书长盖特出席当天的会议，围绕耶路撒冷和阿克萨清真寺局势进行了讨论。

阿拉伯部长级委员会在会议后发表声明，谴责以色列警方近期对在阿克萨清真寺的信众发动袭击，反对以色列任何旨在改变阿克萨清真寺历史地位及现状的行为。

声明说，以方在耶路撒冷的“公然挑衅”可能助长暴力，威胁地区和全球安全与稳定。

该委员会表示全力支持巴勒斯坦人民的合法权利，支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国，在“两国方案”基础上实现巴以永久和平。

巴勒斯坦民众与以色列警察近日在位于耶路撒冷老城的阿克萨清真寺爆发新一轮冲突，造成百余名巴勒斯坦人受伤。