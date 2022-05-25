伊朗外交部：美国对以色列政权的支持加剧以对叙利亚的侵略行为

伊朗国家通讯社（IRNA）：24日，伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德（Saeid Khatibzade）表示，近期，犹太复国主义政权再一次空袭叙利亚境内目标，造成人员伤亡。

他表示，伊朗谴责犹太复国主义政权对叙利亚的频繁敌对行动，而正是美国对于以色列政权的支持，导致以色列一直非法占领戈兰高地，并频繁对叙利亚实施侵略行为。

当地时间5月20日晚，以色列政权从戈兰高地方向对叙利亚首都大马士革南部的一些目标发动了导弹袭击，叙利亚防空系统拦截了部分导弹。该袭击导致3人死亡。