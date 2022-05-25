伊朗外交部：美国对以色列政权的支持加剧以对叙利亚的侵略行为

伊朗国家通讯社（IRNA）：24日，伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德（Saeid Khatibzade）表示，近期，犹太复国主义政权再一次空袭叙利亚境内目标，造成人员伤亡。
他表示，伊朗谴责犹太复国主义政权对叙利亚的频繁敌对行动，而正是美国对于以色列政权的支持，导致以色列一直非法占领戈兰高地，并频繁对叙利亚实施侵略行为。
当地时间5月20日晚，以色列政权从戈兰高地方向对叙利亚首都大马士革南部的一些目标发动了导弹袭击，叙利亚防空系统拦截了部分导弹。该袭击导致3人死亡。
伊通社（IRNA）德黑兰05月25电 伊朗外交部发言人强调，美国对犹太复国主义政权的支持加剧以对叙利亚的侵略行为。
伊朗国家通讯社（IRNA）：24日，伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德（Saeid Khatibzade）表示，近期，犹太复国主义政权再一次空袭叙利亚境内目标，造成人员伤亡。
他表示，伊朗谴责犹太复国主义政权对叙利亚的频繁敌对行动，而正是美国对于以色列政权的支持，导致以色列一直非法占领戈兰高地，并频繁对叙利亚实施侵略行为。
当地时间5月20日晚，以色列政权从戈兰高地方向对叙利亚首都大马士革南部的一些目标发动了导弹袭击，叙利亚防空系统拦截了部分导弹。该袭击导致3人死亡。
伊通社（IRNA）德黑兰05月25电 中国媒体报道，伊朗民众谴责美国无视人权的恐怖暴行。
伊通社（IRNA）德黑兰05月13电 数百人聚集在医院的院子里，组织了一个挂着巴勒斯坦旗帜的展台，在此期间，他们高呼口号，以纪念已故记者希琳·阿布·阿格莱，并谴责占领军阻止在死者家中升起巴勒斯坦国旗的…
伊通社（IRNA）德黑兰05月12电 12日，在位于伊朗首都德黑兰的巴勒斯坦大使馆门口伊朗民众点燃蜡烛悼念被以色列军队杀害的半岛电视台记者阿格莱。周三早些时候，希琳·阿布·阿格莱在报道以色列政权对杰宁…
伊通社（IRNA）德黑兰05月12电 数千名巴勒斯坦人参加了仪式，葬礼仪式于周四中午在被占领的约旦河西岸城市巴勒斯坦权力机构总统大院举行。
伊通社（IRNA）德黑兰05月12电 伊朗总统阿亚图拉·莱希今日在首都德黑兰会见卡塔尔埃米并强调，该地区国家的政府应知道，任何外国势力特别是西方国家的干涉，都会危害地区安全。
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