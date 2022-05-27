伊朗“圣城旅”上校遭暗杀，美媒：以色列向美国承认是他们干的

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”上校赛义德·科代伊遭暗杀后，美国《纽约时报》25日援引一名情报官员的话称，以色列政权已经向美国承认此事是其所为。

此前在22日，科代伊在德黑兰住宅附近被骑摩托车的袭击者连开5枪枪杀。

犹太复国主义总理发言人拒绝就这起暗杀事件发表评论。但据一位了解美以之间联络情况的匿名情报官员透露，以色列方面已经告知美国官员，这起暗杀事件就是以色列所为。

在德黑兰为科代伊举行的葬礼上，成千上万名哀悼者聚集在墓地周围的街道，高呼“以色列去死”，并呼吁为他复仇。

伊朗伊斯兰革命卫队总司令侯赛因·萨拉米23日称，“我们将让敌人为此后悔，敌人的任何邪恶行为都不会得不到回应。”据伊朗媒体此前报道，伊朗最高国家安全委员会成员马吉德·米拉赫马迪（Majid Mirahmadi）认为，这起谋杀“肯定是以色列干的”，并警告会采取严厉的报复。

伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）当天警告说，伊朗将为赛义德·科代伊上校复仇。

阿亚图拉·莱希说：“我坚决要求安全官员认真追捕（凶手）。毋庸置疑，我相信这名伟大烈士的鲜血不会白流。”