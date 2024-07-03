中国外交部发言人：美国应立即结束在叙利亚非法驻军

据伊通社（IRNA）援引中国外交部新闻网的报道：中国外交部发言人毛宁就此表示：叙利亚曾经是小麦出口国，现在却有大约55%的人口面临粮食不安全状况，美国对此负有不可推卸的责任。

中央电视台近日发表报道称，驻叙利亚美军非法运输小麦，每天使用超过12辆卡车将叙利亚粮食运往国外。

毛宁强调，美方应切实尊重叙利亚的主权和领土完整，立即结束在叙利亚非法驻军，停止掠夺叙利亚国家资源。

她接着说：美国也应该以实际行动弥补对叙利亚人民造成的伤害。