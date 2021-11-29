欧盟称伊朗核谈判开局“积极” 未来几周料将开展重要工作

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位欧洲高级外交官员称，围绕恢复2015年伊朗核协议的谈判在周一呈现积极开局，伊朗展现了准备在未来几周认真参与谈判以谋求共识的意愿。

他说，若此次维也纳会谈成功，将可能解除对伊朗实施的经济制裁，并对石油市场和中东安全产生重大影响。

当地时间11月29日，新一轮旨在恢复伊朗核协议的维也纳谈判正式开启。

伊朗外长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）在29日在其推特账号写道，如果核协议其他的相关方能展现出务实的政治意愿，达成协议是可能的，“在新一轮谈判中，可以明确的是，伊朗不会接受任何超出核协议范畴的请求，也不会进入任何超出这个范畴的谈判”。

阿米尔-阿卜杜拉希安说，必须强调，这次机会不是一扇永久开放的窗户，美国和英法德三国必须明白，在做出有决心和积极的外交努力、以解除美国制裁措施的同时，为了配合自身经济可持续发展的计划，伊朗还设计出一套有效的挫败制裁措施的方案。

他还说，尽管西方做了很多没有兑现的诺言，以及美国白宫所采取的非建设性做法导致了不信任的产生，伊朗依然带着“决心”与“真诚”在维也纳谈判上寻求为解除制裁而达成一个好的、可持续以及可以有效验证的协议。