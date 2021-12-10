伊朗分析人士：美国想做的正是一种“指责游戏”

伊朗国家通讯社（IRNA）：近日，美国政府宣布将伊朗8名个人和4个实体列入海外资产控制办公室的制裁名单，而伊朗政府则宣布也将公布对美国个人和实体的制裁名单。对此，有伊朗分析人士认为，伊朗核问题全面协议相关方在维也纳的谈判前景不容乐观。

德黑兰大学教授福德伊扎迪接受中国媒体采访时表示，当前谈判遇到的首要困难是美国要求延长和加强伊朗核活动受限的期限和条件，甚至要把一些非核问题一并纳入，伊朗政府对此予以坚决反对。

此外，伊核谈判面临的另一大困难是，伊朗对曾经签约又毁约的美国政府充满了不信任。

德黑兰大学教授 福德伊扎迪说，在让步之后能得到什么？这正是伊朗政府所担心的。因为伊朗在上次（2015年伊核协议）让步之后，最终所得不多，这次伊朗需要确保同样的事不再发生。正如俗话所说，被骗一次其错在人，被骗两次其错在己。美国的另一大问题是，共和党对拜登政府的对伊朗政策并不支持。甚至一些民主党人也不支持拜登，结果很可能就是无论在维也纳达成什么协议，最终美国政府可能都执行不了。

福德伊扎迪指出，目前伊朗政府所采取的策略是积极参加谈判，但绝不轻易让步。

德黑兰大学教授 福德伊扎迪表示，美国想做的正是一种“指责游戏”，实际上他们并不想重返伊核协议，因为美国的原因导致谈判可能失败，但他们想借此指责伊朗，美国人会指责伊朗不想来谈判，而伊朗不想为美国的这种宣传提供弹药。

据中国总台消息，就在伊核问题谈判各方重返维也纳之际，美国再次对伊朗实施了新的制裁。伊朗外交部发言人表示，启动新的制裁表明美国的态度绝不是认真和善意的，当然不会产生正面影响。这对本轮伊核问题谈判的前景蒙上了新的阴影。