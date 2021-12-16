伊朗：拜登政府应该就美方的矛盾行为作出解释

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）指责美国在维也纳举行谈判期间对德黑兰实施新制裁，称华盛顿应该澄清这种自相矛盾行为背后的原因。

巴格里-卡尼14日回应美国对伊朗最新一轮制裁时说：“我们认为这是美国政府一种自相矛盾的两面派行为。我们认为拜登政府应该就这种矛盾行为作出解释。”

上周，美国财政部和国务院以“涉嫌侵犯人权”为由，宣布对一些伊朗政府官员和机构实施制裁。

巴格里-卡尼说，撤销对伊制裁的“严肃和有意义谈判”的进程尚未开始。

报道称，伊朗首席核谈判代表说，伊朗在核活动方面没有秘密行为，伊朗伊斯兰共和国的核计划完全在《不扩散核武器条约》和全面保障监督协定框架内运行。

这位伊朗外交官说，一旦美国取消对伊制裁，伊朗可以毫无困难地撤销已经采取的补救性措施。

早些伊朗政府发言人表示，伊朗在维也纳谈判中提出的所有建议都符合2015年的核协议要求。

伊朗政府发言人称，如果西方各国认真对待解除制裁的要求，那么就可以达成协议。

伊朗表示已向其他会谈方提交了两份提议草案，第一份涉及伊朗对当前制裁的立场，第二份则涉及德黑兰采取的核措施，伊朗目前正在等待对这两份提案的合理回应。

另一方面，伊朗外长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）表示，如果取消针对伊朗的制裁，那么伊朗就将重新遵守核协议中的所有承诺。

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh)14日对官方的伊朗新闻电视台说，他预计伊朗很快将与联合国的核监督机构国际原子能机构达成谅解。

他还说，伊朗原子能组织负责人穆罕默德·伊斯拉米和国际原子能机构总干事之间正在进行的磋商“取得了进展，涉及一些共同关心的问题上的分歧已经缩小”。