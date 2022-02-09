中国谈判代表：中方支持伊朗的原则立场

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中新社消息，2月8日，美伊恢复履行伊朗核问题全面协议第八轮谈判在维也纳重启，中国谈判代表、中国常驻维也纳联合国代表王群就谈判有关问题接受了记者采访。

王群表示，总的看，当前谈判正朝着最终解决问题的方向迈出积极步子。各方应珍视谈判业已取得的来之不易的进展，聚焦制裁解除及经济保证等未决问题，进一步凝聚共识，力争尽早达成协议。他具体表示：

一是要保持相向而行。中方注意到美欧“一揽子方案”在解决伊方关切的未决问题上作出的一些努力，以及美方日前决定豁免对包括阿拉克重水堆在内的伊朗民用核项目的制裁，认为这是朝推动解决问题的方向迈出的正确一步。中方支持伊朗持通过谈判解决问题的原则立场，希望各方继续本着建设性姿态听取伊方对“一揽子方案”的看法，充分重视伊方正当权益，解决伊方合理诉求。同时，也希望伊方能够迈出相应步子，相向而行，特别是将有关诉求通过案文形式正式提出，供各方讨论。

二是要营造良好氛围。中方赞同进一步增强谈判紧迫感，但人为设置谈判时限的做法不具建设性。各方应在谈判后期进一步加强政治意愿并体现善意和灵活，从而推动协议的尽早达成。



三是把谈判意愿和文字落到实处。要聚焦制裁解除问题，该问题不仅涉及伊方的首要关切，也是中方关切的重要问题。美方作为当前伊核危机的始作俑者，理应解除所有相关对伊及包括中方在内的第三方的非法单边制裁，以实际行动重新取信于国际社会；伊则在此基础上恢复全面履约。中方认为，制裁解除不仅应该体现在字面上，更应通过具体举措落到实处。

四是任何方案均须确保解决中方的正当合理关切。美方需切实兑现承诺，尊重中方正当合法权益，解决好涉中方实体和个人的制裁问题。

王群最后强调，伊核谈判的历史反复证明，对话谈判是伊核问题的唯一出路。希望各方坚持政治解决的正确方向，保持耐心和定力。中方将继续坚定支持美伊恢复履约谈判进程，与各方一道努力，共同推动谈判早日取得突破。