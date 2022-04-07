伊朗原子能组织将公布20年发展战略以及9项核成就 如果伊核谈达成协议将削减离心机数量

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗副总统兼伊朗原子能组织主席穆罕默德·伊斯拉米（Mohammad Islami）6日在出席当天的新闻发布会时表示，如果伊朗核问题全面协议相关方谈判达成协议，伊朗将削减离心机数量和铀浓缩水平。

伊斯拉米当天在接受采访时说，2015年达成的伊核协议对伊朗离心机的数量做出限制。如果在奥地利首都维也纳进行的伊核谈判达成协议，这一限制将得到执行。

关于伊核协议维也纳会谈，伊朗副总统强调，目前伊朗的谈判小组仍在开展相关工作，尽管伊朗始终本着坚守信任、解决分歧的决心，但伊朗不会接受非法言论和武力的威胁，希望违约方（美国）能够尽早回到履行职责和义务中。

他还表示，在本月9日即将举行的伊朗国家核技术日上，伊朗将以两方面展示其核工业的发展。首先，伊朗将公布原子能组织发展文件和战略计划，以对国家未来20年的核工业潜力做出广泛规划并将以最好的方式利用这一行业。此外，伊朗还将对外公布9项本国最新的核技术，其中5项与医学医疗相关，4项与激光、成像等工业技术领域相关。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。

今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“美国提出过分的要求”暂停。