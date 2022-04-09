伊朗外长同阿联酋外长通电话 讨论双边及地区局势

伊朗国家通讯社（IRNA）： 04月09日伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）同阿联酋外交与国际合作部长阿卜杜拉.本.扎耶德就双边关系、地区和国际问题等内容通电话。
阿米尔-阿卜杜拉希安表示，伊朗同阿联酋的双边关系正在取得进展，两国官员之间已经建立了良好的会晤和磋商。
他提到，启动双边关系委员会以及增加代表团互访有助于加强和扩大双边关系，“伊朗同阿联酋的关系发展没有任何限制”。
伊通社（IRNA）德黑兰04月08电 伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉希安同阿联酋外长通电话，双方讨论两国关系及地区局势。
伊朗国家通讯社（IRNA）： 04月09日伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）同阿联酋外交与国际合作部长阿卜杜拉.本.扎耶德就双边关系、地区和国际问题等内容通电话。
阿米尔-阿卜杜拉希安表示，伊朗同阿联酋的双边关系正在取得进展，两国官员之间已经建立了良好的会晤和磋商。
他提到，启动双边关系委员会以及增加代表团互访有助于加强和扩大双边关系，“伊朗同阿联酋的关系发展没有任何限制”。
伊通社（IRNA）德黑兰04月04电 阿亚图拉·莱希表示，希望在这个充满仁慈和宽恕的斋月里，在伊斯兰国家领导人和思想家们的共同努力下，能够加强穆斯林国家之间的团结，采取有效措施加强伊斯兰民族的团结与统…
伊通社（IRNA）德黑兰03月21电 伊朗方面宣布，正在进行的搜救行动从一艘阿联酋注册的滚装货船上救出了29名船员，这艘船今天早些时候在恶劣天气中沉没。
伊通社（IRNA）德黑兰12月22电 伊朗海关总署发言人宣布，伊朗前8个月（2021年3月21日至11月21日）与其邻国的非石油贸易额为330亿美元，同比增长45。
伊通社（IRNA）德黑兰12月07电 伊朗总统莱希表示，与地区国家保持良好关系是伊朗新政府的外交优先事项之一，伊朗愿意与阿联酋发展关系。
伊通社（IRNA）德黑兰11月16电 伊朗外交部发言人哈提卜扎德欢迎阿拉伯国家与叙利亚恢复关系说，这符合地区所有国家的利益。
伊通社（IRNA）德黑兰11月11日电 伊朗外长在与阿联酋外长通话时说，阿米尔-阿卜杜拉希安：伊朗和阿联酋高度认同两国关系重要性。
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