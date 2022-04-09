伊朗外长同阿联酋外长通电话 讨论双边及地区局势

伊通社（IRNA）德黑兰04月23电 伊朗汉学家表示，古伊朗有一名哲学家叫莫拉萨德拉(MOLLASADRA)他有个观点主张“多样的同时团结，团结的同时多样”，他提出的这么观点就是讲述亚洲文明的故事；亚洲有个伟大潜力能为世界提供“多样的同时团结，团结的同时多样”的榜样，而这也是当今世界的一个重要需求。