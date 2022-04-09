2022年4月9日 下午10:19
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伊朗外长同阿联酋外长通电话 讨论双边及地区局势

伊朗外长同阿联酋外长通电话 讨论双边及地区局势

伊通社（IRNA）德黑兰04月08电 伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉希安同阿联酋外长通电话，双方讨论两国关系及地区局势。

伊朗国家通讯社（IRNA）： 04月09日伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）同阿联酋外交与国际合作部长阿卜杜拉.本.扎耶德就双边关系、地区和国际问题等内容通电话。

阿米尔-阿卜杜拉希安表示，伊朗同阿联酋的双边关系正在取得进展，两国官员之间已经建立了良好的会晤和磋商。

他提到，启动双边关系委员会以及增加代表团互访有助于加强和扩大双边关系，“伊朗同阿联酋的关系发展没有任何限制”。

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