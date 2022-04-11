伊朗外长指责美国在恢复伊核协议谈判中“强加新条件”

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）说，为表明对恢复伊核协议的善意，美国总统拜登应该取消对伊朗的一些制裁。

伊朗外长表示，“如果拜登有意取消制裁并重返核协议，他应该颁布行政命令以显示他的善意，而不是对伊朗的自然人和法人实施制裁。”

他说，“我们多次对美方说，他们在达成协议之前应该解决一两个切合实际的问题，例如解冻被扣留在外国银行内的一些伊朗资产。”

阿米尔-阿卜杜拉希安指出，“在解除制裁的问题上，他们（美国人）希望在谈判之外提出并设置新的条件；在过去两三个星期里，美方提出了与协议文本某些段落相矛盾的过分要求。”

此外，伊朗议会当天宣读了一份由250名议员签署的联名信，要求美国为恢复伊核协议提供法律保障。

联名信称，美方应提供由美国国会批准的法律保障，确保“美国不会再次退出协议”。在新协议下，美方不得利用各种借口触发制裁“迅速恢复机制”，不得恢复已经解除的制裁且不能追加新制裁。

伊核协议相关方2021年4月起在奥地利首都维也纳谈判，讨论美伊两国恢复履约议题，美国间接参与谈判。第八轮谈判去年12月27日启动，相关方接近达成协议，但谈判3月11日因多种因素暂停。美伊两国都认定对方应该为谈判暂停承担责任，指责对方“未能作出必要政治决断”以解决问题。

伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）9日在国家核技术日庆祝活动上发表讲话，强调无论其他国家的意愿或意见如何，伊朗有权和平利用核能。莱希说，尽管敌对势力不愿看到，依靠伊朗核科学家的努力，伊朗核工业取得显著进步。“对伊朗施加的多项制裁、威胁和压迫过去和将来都无法阻止我们。”