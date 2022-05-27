伊朗外长在瑞士促拜登恢复核协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）26日敦促美国总统拜登解除前总统特朗普时代的经济制裁，以恢复伊核协议。

阿米尔-阿卜杜拉希安部长在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上向拜登喊话说：“如果你说的是直接会谈，那么你必须向我们证明，你与特朗普总统不同。”

伊朗外交部长表示，德黑兰最近提出了一项旨在恢复核协议的新倡议，他还呼吁美国总统乔·拜登停止“极限施压”政策，与此同时，美国却对一个隶属伊朗革命卫队的、“涉嫌石油走私和洗钱活动的国际网络”实施制裁。

阿米尔-阿卜杜拉希安在达沃斯举行的世界经济论坛面前补充称，他们还没有达到可以信任美方的程度，他们不相信美国的行为已经改变，并呼吁华盛顿有必要显示拜登政府与其前任特朗普政府的区别，因为“极限施压”的政策目前仍然存在。

他还强调，他们对达成一项强有力且可持续的核协议是持认真态度的，他还指出，外交的大门保持敞开。

伊朗外长还谴责美方无视德黑兰重返核协议谈判的情况并继续对伊朗实施新制裁，他还强调，重返2015年核协议将与伊朗重返国际经济活动的能力挂钩。

最近伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德说：“在最近会晤间最高领袖告诉卡塔尔埃米尔：‘我们一直说，谈判应富有成效，不能浪费时间。关于这些，美国人知道该怎么做。’”

哈提卜扎德说：“从最高领袖讲话的语境来看，显然（他的意思是）球在美国那边，美国必须做出明智的政治决定来履行其义务。”

卡塔尔埃米尔塔米姆20日表达了对美国和伊朗可能达成一项协议的乐观态度，表示愿意就此提供帮助。