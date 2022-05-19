伊俄两国外长讨论伊核协议以及乌克兰局势

伊朗国家通讯社（IRNA）：俄罗斯外交部表示，伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）与俄罗斯外长拉夫罗夫通话讨论了恢复伊朗核问题全面协议前景问题以及乌克兰局势。

应伊朗方面要求，两国外长通话会谈。

俄外交部发布消息说：“重点落在双边关系关键问题以及恢复全面执行联合全面行动计划的前景上。“

俄外交部指出，双方还就乌克兰局势等共同关心的一系列地区和国际热点问题交换了意见。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成旨在解决伊朗核问题的《联合全面行动计划》（即伊核协议）。

根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，包括针对与伊朗开展业务的国家的次级制裁。一年后，伊朗要求伊核协议其他缔约方履行协议义务，否则将分阶段削减履行伊核协议规定的义务。伊朗已先后停止履行有关核研究、离心机和浓缩铀丰度方面的义务，但称所这些措施均是可逆的。

目前，有关恢复《联合全面行动计划》并解除华盛顿对伊朗制裁问题谈判正在维也纳举行。第八轮谈判于2021年12月27日启动。2022年3月底，各方返回各国首都汇报工作，谈判暂停。伊朗外交部将此归咎于美国政府。