联合国特别报告员：美国应该立即解除对伊的非法制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：联合国独立专家18日称，美国对伊朗实施的制裁的影响是“毁灭性的”，称这些制裁非法并敦促解除制裁。

专门研究单边制裁影响的联合国特别报告员阿莱娜·杜汉说：“在我们访问期间，我们能够确定制裁的毁灭性人道主义影响。”

她在对伊朗进行为期12天的访问结束时对记者说：“对伊朗采取的措施违反了国际法——它们是非法的。”

这是自2005年以来特别报告员首次访问伊朗。杜汉说：“最好的选择是取消它们。”

据报道，杜汉在联合国人权理事会的授权下工作，她此行是在伊朗与世界大国为恢复2015年达成的一项协议而举行的谈判陷入僵局之际。

该协议规定解除对伊朗的制裁，以换取对其核计划的限制。

2018年，时任美国总统唐纳德·特朗普退出这项协议，并对伊朗实施严厉制裁，随后伊朗开始收回其核承诺。

杜汉还说：“我预计制裁不会立即取消，或是在一个月内取消。我此行的目的是分析形势，并为国际社会的讨论提供事实。”

报道称，在5月7日开始的此次访问期间，杜汉会见了政府官员以及民间组织、卫生专家和金融机构的代表。

报道称，杜汉此次访问正值伊朗国内因为基础商品价格不断上涨爆发抗议活动，这在一定程度上是因为华盛顿的严厉制裁加剧了通胀。