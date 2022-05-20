伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉希安与欧盟外交政策负责人博雷尔电话

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）和欧盟外交政策负责人约瑟夫·博雷尔通电话时表示，在欧盟协调员、欧盟对外行动署副秘书长莫拉最近对伊朗进行访问期间伊方提出了一些积极的倡议，双方就此交换意见。

他说，伊朗为各方达成一致的目标是认真的，同时德黑兰为实现良好的协议拥有所需要的善意和意志。

通话中伊朗外长感谢博雷尔和莫拉为伊核协议的积极作用。

阿米尔-阿卜杜拉希安就乌克兰局势表示，伊朗伊斯兰共和国始终强调就乌克兰问题反对进行战争。

他强调，一直以来伊方就也门，阿富汗，乌克兰等危机上没有采取国双重标准的措施，而在乌克兰问题上也德黑兰一直邀请冲突的双边早些通过对话结束这场战争。

伊朗外长指出，我在与俄罗斯和乌克兰外长的对话时宣布伊方准备为支持和平和安全发挥其作用。

通话中欧盟外交政策负责人约瑟夫·博雷尔也说，欧方决心想在伊朗与美国之间的不断联系的过程当中继续其努力；同时我们仍然有望各方会达成良好的协议。

博雷尔赞赏伊方就乌克兰问题所做的的努力并说，伊朗就乌克兰危机提出的停火倡议表明伊方就此问题的善意。