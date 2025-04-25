智慧之泉，品德之光：纪念伊玛目贾法尔·萨迪格（愿主赐他平安）殉难日（二）

伊玛目萨迪格（愿主赐他平安）圣训精选

伊玛目贾法尔·萨迪格（愿主赐他平安）的圣训，是伊斯兰智慧的宝库。 他的教诲涵盖了生活的方方面面，从求知到修身养性，都为我们提供了宝贵的指导。以下是伊玛目（愿主赐他平安）的一些圣训精选：

▍关于求知

据巴希尔·达汉传述：艾布·阿卜杜拉（愿主赐他平安）说：“巴希尔啊！不追求真知的追随者毫无价值。若他们不能用学识自立，就会依附他人；一旦依附，就会被引入迷误之门而不自知。”[66] 这段圣训强调了求知的重要性，告诫追随者要努力学习，避免盲从和迷误。

▍七类火狱学者

艾布·阿卜杜拉（愿主赐他平安）说：

1. “有学者吝啬知识不愿传授，此类居火狱第一层；

2. 有学者受劝时傲慢，劝人时严厉，此类居火狱第二层；

3. 有学者只向权贵传授，轻视贫民，此类居火狱第三层；

4. 有学者以暴君之道行教，若被反驳或怠慢便恼怒，此类居火狱第四层；

5. 有学者搜集犹太教基督教传说以充门面，此类居火狱第五层；

6. 有学者妄发教令‘尽管问我'，却可能错漏百出，此类居火狱第六层；

7. 有学者将知识作为炫耀资本，此类居火狱最深层。"[71] 这段圣训批判了七种背离学者本分的行为，警示学者要端正学风，避免虚伪和傲慢。

▍关于坚忍

伊玛目（愿主赐他平安）说：“坚忍是解脱的先导。当戒急躁，真主确知什么对你们最有益。”[72] 这段圣训强调了坚忍的重要性，告诫追随者要保持耐心，相信真主的安排。

归功于伊玛目萨迪格的著作

伊玛目贾法尔·萨迪格（愿主赐他平安）不仅以其渊博的学识和高尚的品德闻名，也留下了许多重要的著作。这些著作涵盖了教法学、哲学和伦理学等领域，至今仍对伊斯兰学术产生着深远的影响。以下是一些归功于伊玛目（愿主赐他平安）的著作：

1. 《红卷》[73]：据传是一部载有天启知识的秘传经典，现已失传。

2. 《正道明灯与真理钥匙》：现存印刷本，收录伊玛目箴言

3. 《神圣七章》：现存印刷本

4. 《贾法里圣训集》：现存印刷本，含一千段传述系统完整的圣训

5. 手抄《古兰经》：传为由伊玛目以库法体亲抄，现存地点不详

政治生平

伊玛目贾法尔·萨迪格（愿主赐他平安）的生平，正值伊斯兰世界政治格局剧烈变动的时期。他经历了倭马亚王朝的衰落和阿拔斯王朝的崛起，始终以智慧和远见，引领着伊斯兰社群。

伊玛目萨迪格（愿主赐他平安）的一生横跨倭马亚王朝最后十位哈里发时期——包括欧麦尔·本·阿卜杜勒·阿齐兹和希沙姆·本·阿卜杜勒·马利克，以及阿拔斯王朝前两位哈里发赛法赫和曼苏尔·达瓦尼基。当希沙姆·本·阿卜杜勒·马利克召见时，伊玛目曾随其父伊玛目巴基尔（愿主赐他平安）前往叙利亚。伊玛目萨迪格的领导时期涵盖倭马亚王朝最后五位哈里发（从希沙姆·本·阿卜杜勒·马利克时代开始），直至阿拔斯王朝赛法赫和曼苏尔执政时期。

▌远离武装起义

尽管伊玛目萨迪格（愿主赐他平安）的领导时期正值倭马亚王朝衰落和崩溃阶段，但他始终选择远离军事和政治斗争，甚至拒绝了担任哈里发的邀请。据沙赫拉斯塔尼记载，易卜拉欣伊玛目去世后，艾布·穆斯林·呼罗珊尼曾致信伊玛目萨迪格（愿主赐他平安），认为他是哈里发职位的合适人选并邀请他担任这一职务。伊玛目回复道：“你非我之人，此时亦非我之时。”[75] 当艾布·萨拉玛邀请他担任哈里发时，伊玛目烧毁了邀请信。[76]这体现了伊玛目对政治权力的淡泊和对维护社群稳定的重视。

伊玛目（愿主赐他平安）也未参与当时反对政权的起义，包括其叔父"栽德·本·阿里"的起义。[77] 根据伊玛目萨迪格（愿主赐他平安）的一段圣训，缺乏真诚的支持者是他不采取行动的原因。[78] 尽管如此，他仍赞扬栽德的起义，并对同伴们说：“不要说栽德起义了。栽德确是博学诚实之人，他并未号召你们追随他自己，而是号召你们接受穆罕默德家族（愿主赐他们平安）的满意者。若他获胜，必会履行对你们的承诺。他起义只为推翻专制政权。”[79](添加： 这表明伊玛目虽然不赞同武装起义，但对追求正义和反对压迫的行动表示肯定和支持。

▌焚烧伊玛目萨迪格的住所

伊玛目贾法尔·萨迪格（愿主赐他平安）不仅承受着巨大的政治压力，更遭受了残酷的人身迫害。其中最具代表性的事件，当属阿拔斯王朝统治者下令焚烧其住所的暴行。值得注意的是，在先知穆罕默德之女法蒂玛（愿主喜悦她）之后，伊玛目贾法尔·萨迪格（愿主赐他平安）成为第二位住所遭暴徒纵火焚烧的先知直系后裔。

根据穆罕默德·本·雅各布·库莱尼所著《卡菲》一书的记载，当哈桑·本·栽德担任麦加和麦地那总督时，奉曼苏尔·达瓦尼基之命纵火烧毁了伊玛目萨迪格（愿主赐他平安）的住所。据传述，在这次事件中，伊玛目住所的大门和前廊被烧毁。伊玛目（愿主赐他平安）走出房屋，踏过火焰行走，同时说道：

“我是平原深根的后裔[先知伊斯玛仪的称号]，我是真主的挚友易卜拉欣的子孙。”[82] 这句话展现了伊玛目在面对迫害时，所表现出的坚定信仰和高贵气节。

伊玛目萨迪格的故事：开启智慧之门

伊玛目萨迪格（愿主福安之）留下了大量充满智慧的教诲，以故事的形式流传至今。这些故事涵盖科学、伦理、哲学等多个领域，收录于《Bihar al-Anwar》（光海，阿拉玛·穆罕默德·巴吉尔·马吉里西著）和《贤者们故事集》（烈士穆塔哈里著）等经典著作。《贤者们故事集》已有中文译本，为中文读者打开了了解伊玛目智慧之门。下面，我们将分享几则精选的伊玛目萨迪格故事，敬请赏阅。

▌请求祈祷

有一个人跑到伊玛目萨迪格跟前说：“请你为我向真主祈祷，让我的家境有所好转，我太贫穷了。”

伊玛目说：“我绝不会为你向真主祈祷的。”

“为什么呢？”

“因为真主不喜欢这样做，真主只命令人们每天去寻求衣禄，而你却想坐在家里，用祈祷来获得食物。”

出处：《Wasa'il al-Shia》(什叶派法源)，2卷，529页，AmirBahador出版。

▌朝觐的同伴

有一个朝觐归来的人，来到伊玛目萨迪格跟前，介绍自己的旅行经过和路上的同伴，他特别赞扬了一位同伴。他说，这人是多么伟大，我们与他在一起感到很自豪，他每时每刻都忙于记念真主，只要到一个地方休息，他就找一个安静的地方叩头礼拜，记念真主。

伊玛目问道：“那么他的工作谁为他完成呢？他的骆驼谁为他看管呢？。”

“当然，我们为这样虔诚的人做这些事感到很自豪,他只须去礼拜记念真主就行了,没必要做这些事。”

“所以，你们都比他高尚。”

出处：《贤者们的故事》，1卷，5故事。

▌自己的困难自己解决

有一天，伊玛目萨迪格带着他的门徒去一位亲戚家悼哀。途中他的鞋带突然断了，鞋子不能穿了，他就把鞋子脱下来用手拎着，赤着脚走路。

他的一位名叫伊本·阿比·亚尔夫尔的著名弟子见此情景，赶紧把自己的鞋带解了下来，双手捧着递给伊玛目，自己赤着脚走路。伊玛目对此很不高兴，并说道：“一个人遇到了困难，自己要承受这一困难，不要把自己的困难让别人来承受。”

出处：《Bihar al-Anwar》（光海），11卷，117页。

▌劳动者与阳光

尊贵的第六代圣裔伊玛目萨迪格（愿主福安之）身着粗布工装，手持铁锹正在果园中劳作。他辛勤工作至汗流浃背的境地。

这时，艾布·欧马尔·谢巴尼前来拜访，见伊玛目如此辛劳，心中暗想：“伊玛目亲自执锹劳作，想必是因无人相助不得已而为之。”便上前说道：“请将铁锹交予我吧，让我来代劳。”

伊玛目却答道：“不必。我本就喜爱为谋生计而经受劳苦，沐浴阳光。”

出处：《Bihar al-Anwar》（光海），11卷，120页。

注释

[66] 库莱尼，《卡菲》，第1卷，第33页。

[67] 即傲慢自大而不接受。

[68] 即逾越界限。

[69] 即若有人在侍奉他、善待他等事务上有所怠慢，便会触怒他。

[70] 即求知并传授知识，使人将其视为兼具气度与智慧之士。

[71] 胡尔·阿米里，《伊玛目原理精要》（《媒介补遗》），第1卷，第609-610页。

[72] 胡迈里，《贾法里耶特》，第72页。

[73] "贾法尔"（Jafr）——"贾"字开口，"法"字静符——指皮革。因当时纸张稀缺，彼时习惯书写于皮革、骨片、陶器等材料之上。

[74] 伊尔比里，《破障明鉴·认知伊玛目》，第2卷，第154-155页。

[75] 沙赫拉斯塔尼，《教派与学派》，第1卷，第179页。

[76] 麦斯欧迪，《黄金草原》，第3卷，第254页。

[77] 帕克特奇，《伊玛目贾法尔·萨迪克》，第183、184页。

[78] 伊本·沙赫拉阿舒布，《阿布·塔利卜家族美德》，第4卷，第237页。

[79] 库莱尼，《卡菲》，第8卷，第264页。

[80] 艾布·法拉吉·伊斯法哈尼，《塔利比殉难录》，第185、186页。

[81] 贾法里扬，《什叶派伊玛目思想与政治生涯》，第371页。

[82] 库莱尼，《卡菲》，第1卷，第473页。